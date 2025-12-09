IMOCA Globe Series Champion 2025 ist Sam Goodchild zum zweiten Mal

Nach einer langen Saison an der Spitze der IMOCA-Flotte mit drei Rennsiegen ist der Brite Sam Goodchild zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren IMOCA Globe Series Champion.

Der 36-jährige Skipper von MACIF Santé Prévoyance, der aus Falmouth in Cornwall stammt, begann seine Karriere mit dem Sieg beim Saisonauftaktrennen Course des Caps mit voller Crew. Anschließend segelte er als Navigator auf allen bis auf einer der fünf Etappen des Ocean Race Europe an Bord von Paul Meilhats Siegerboot Biotherm.

Anschließend gewann Sam Goodchild zusammen mit dem französischen Segler Loïs Berrehar die Défi Azimut 48 Stunden, bevor er ein ereignisreiches Jahr mit dem dritten Platz bei der Transat Café L’OR, wiederum mit Berrehar, abschloss.

Es war eine beeindruckende Gesamtleistung, die Goodchild mit fast 29 Punkten Vorsprung und 383,75 Punkten an die Spitze der IMOCA Globe Series 2025 bringt. Auf Platz zwei folgt der Gewinner der Transat Café L’OR und Skipper der Charal, Jérémie Beyou, mit 355 Punkten. Die Rolex-Seglerin des Jahres, die Schweizerin Justine Mettraux, Skipperin des Teamwork-Teams SNEF, belegt mit 319,50 Punkten den dritten Platz.

Goodchilds Leistung ist umso bemerkenswerter, als er Anfang des Jahres noch ohne Programm war, da er nach seinem neunten Platz bei der Vendée Globe nach einer neuen Herausforderung suchte. Doch dann baten ihn MACIF und dessen Management-Team MerConcept, für Charlie Dalin einzuspringen, der nach seiner Krebsdiagnose eine Segelpause einlegte. Von da an war Goodchild sofort wieder voll dabei.

Goodchild, ein von Natur aus ehrgeiziger Segler und ehemaliger Meister der Ocean Fifty-Klasse, segelt kompromisslos schnell und mit vollem Einsatz. Er zeigt konstant gute Leistungen, blüht unter Druck auf und scheint kaum Schwächen zu haben. Sowohl im Bootshandling als auch in Navigation und Taktik glänzt er. Mit einem makellos vorbereiteten und schnellen, hochmodernen Foiler von Guillaume Verdier – der MACIF Santé Prévoyance – war er die gesamte Saison über der Mann, den es zu schlagen galt.

„Ich denke, das ist ein gutes Zeichen für ein erfolgreiches Jahr“, sagte Goodchild über seinen zweiten Titel in der IMOCA Globe Series, nachdem er ihn 2023 – in seiner ersten Saison in dieser Klasse – mit einigen Podiumsplätzen gewonnen hatte. „Wenn ich bedenke, wo ich Anfang des Jahres stand, nach der Vendée Globe, ohne Projekt und mit dem Versuch, wieder in Schwung zu kommen, ist es unerwartet, hier zu stehen. Aber es war ein aufregendes Jahr, in dem ich viel gelernt und mit tollen Leuten auf großartigen Booten gesegelt bin.“

Er hob den Course des Caps – eine Regatta im Uhrzeigersinn um Großbritannien und Irland – als besonderen Höhepunkt hervor, da Goodchild und seine Crew dort eine überragende Leistung zeigten, auf dem Weg zum Fastnet Rock die Führung im elfköpfigen Feld übernahmen und diese bis zum Schluss nicht mehr abgaben. Es war der erste Sieg des britischen Skippers in dieser Klasse.

„Es war alles sehr kurzfristig, unerwartet und ich war mit netten Leuten auf einem tollen Boot“, resümierte Goodchild. „Und alles lief wie geplant und reibungslos. Es ist immer schön, ein Projekt so zu beginnen, selbst wenn ich keine Ahnung hatte, was daraus werden würde.“

Beim Ocean Race Europe spielte Goodchild an der Seite von Skipper Paul Meilhat eine Schlüsselrolle in der Biotherm-Crew, die in einem anspruchsvollen Fünf-Etappen-Rennen eine beeindruckend dominante Leistung zeigte. „Das war ein weiteres Highlight – zu Biotherm und Paul zu stoßen und zu wissen, dass wir das Zeug dazu hatten, eine gute Leistung zu bringen und einigen der Top-Segler Paroli zu bieten“, erklärte Goodchild. „Und dann wurde es einfach immer besser, was wir so nicht erwartet hatten. Es war fantastisch und hat riesigen Spaß gemacht, wieder mit so tollen Leuten auf einem großartigen Boot dabei zu sein.“

Von da an bildete Goodchild in dieser Saison mit Loïs Berrehar ein Team bei den Défi Azimut 48 Stunden und anschließend bei der Transat Café L’OR. Die Partnerschaft erwies sich als erfolgreich und bereitete beiden Männern viel Freude. In den kommenden Saisons werden sie gegeneinander antreten, wobei Berrehar in einem eigenen Boot segeln wird.

„Er hat ganz offensichtlich eine große Leidenschaft für IMOCA-Rennen und lernt so viel wie möglich, bis sein neues Boot einsatzbereit ist“, sagte Goodchild. „Er ist ehrgeizig und sprüht vor Energie. Wir hatten eine tolle Zeit auf dem Wasser und haben nicht nur gute Ergebnisse erzielt, sondern auch die gemeinsame Zeit genossen.“

Trotz all seiner Erfolge der letzten Jahre ist Goodchild bescheiden geblieben und nach wie vor dankbar für die ihm gebotenen Chancen. „Persönlich hat mir diese Saison die gleiche Lektion wie meine gesamte Karriere gelehrt: Man weiß nie genau, woher die nächste Chance kommt. Aber wenn man konzentriert bleibt und so hart wie möglich in die richtige Richtung arbeitet, dann passiert normalerweise etwas“, sagte er.

Und dieses Mal ist ihm etwas Spektakuläres zuteilgeworden, denn MACIF und MerConcept haben Goodchild zum Skipper ihrer neuen, von Verdier entworfenen IMOCA ernannt, die 2027 vom Stapel laufen soll. Der Engländer wurde für die Vendée Globe 2028 und bis 2030 engagiert. „Es ist unglaublich – wirklich unglaublich“, sagte er der Klasse.

„Selbst als MACIF mich dieses Jahr anrief, um für Charlie einzuspringen, hätte ich nie gedacht, dass sie mich bitten würden, weiterzumachen. Aber es lief gut, wir haben uns gut verstanden und die Zusammenarbeit sehr geschätzt. Ich bin einfach überwältigt, dass sie mich gebeten haben, für die nächsten fünf oder sechs Jahre weiterzumachen. Ein Vertrag dieser Art ist in der Segelwelt absolut ungewöhnlich, und ich bin unglaublich glücklich darüber. Ich werde auf jeden Fall das Beste daraus machen und mein Bestes geben.“

Die Vendée Globe bleibt das große Ziel, nachdem Goodchild bei seinem ersten Versuch 2024/25 aufgrund eines Großsegelschadens in der Schlussphase Plätze einbüßte. Ihm ist bewusst, dass der Druck beim nächsten Mal größer sein wird. „Wenn MACIF anruft, ist klar: Sie haben die Vendée Globe bereits zweimal gewonnen und sind mit François Gabart und Charlie dreimal als Erste über die Ziellinie gefahren. Es gibt also keinen Zweifel daran, was mit einem neuen Boot und einer neuen Kampagne das Ziel ist“, sagte Goodchild. „Das erhöht den Druck und verändert die Perspektive: vom Außenseiter mit einem alten Boot zum Fahrer eines brandneuen Bootes mit einem großartigen Sponsor. Aber das Ziel bleibt dasselbe.“

Abschließend baten wir Goodchild um einen Kommentar zu Jérémie Beyous Saison, die mit einem überzeugenden Sieg an der Seite von Morgan Lagravière bei der Transat Café L’OR endete. „Jérémie ist immer wieder beeindruckend“, sagte er. „Er war stets ganz vorne mit dabei und hat nun endlich seinen ersten Sieg in seinem neuen Boot eingefahren, was großartig ist. Ich bewundere ihn, seit ich 2011 nach Frankreich zog, um meine erste Figaro-Regatta zu segeln, als er die Regattaserie dominierte. Seitdem habe ich ihn aufmerksam verfolgt und bewundert. Ihm auch nur annähernd nahe zu kommen, egal in welcher Rangliste, ist für mich ein nostalgisches Gefühl und ein stolzes Gefühl, mit ihm auf Augenhöhe zu sein.“

Und über Justine Mettraux auf dem dritten Platz: „Seglerin des Jahres und die schnellste Frau der Welt, mit einem brandneuen Boot, das bald in Betrieb genommen wird und die Vendée 2028 anvisiert – Justine ist schon seit einiger Zeit eine gefährliche Konkurrentin und sie wird nur noch gefährlicher werden!“

Ed Gorman

