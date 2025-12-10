SailGP der Transferrausch ist im vollem Gange, überraschende Abgänge

Zu Beginn der Transfersaison von SailGP gab es eine Reihe hochkarätiger Schritte, die die Meisterschaft umgestalten könnten, bevor ein einziger F50 an den Start geht.

Denken Sie an Star-Swaps im NBA-Stil, Kader-Powerplays auf NFL-Niveau und die Art von überraschenden Neuverpflichtungen, die die ganze Liga zum Reden bringen.

Von mutigen Umbauten bis hin zu schlagzeilenträchtigen Neuzugängen ist dies die dramatischste Neubesetzung, die SailGP je erlebt hat – und sie bereitet die Bühne für eine neue, erbitterte Saison voller Rivalitäten, Ehrgeiz und reinem Wettkampffeuer.

Draper tritt dem Artemis SailGP-Team bei

Chris Draper ist ohne Zweifel einer der angesehensten und verehrtesten Namen im SailGP. Als Veteran aller fünf Saisons ist der olympische Bronzemedaillengewinner ein heißes Gut. Nachdem er für die Saison 2025 als Flügeltrimmer zu den BONDS Flying Roos kam, gehört Draper zu den großen Namen, die vom neuesten Team von SailGP abgeworben werden: Artemis SailGP. Durch diesen Wechsel verbündet sich Draper erneut mit Nathan Outteridge, nachdem er in Saison 2 mit Outteridges japanischem Team Rennen gefahren ist.

Goobs kommt nach Hause

Als Chris Draper den Wing-Trimmer-Platz bei den BONDS Flying Roos räumte, wusste Tom Slingsby, dass ihn nur die Allerbesten ersetzen konnten. Und wer könnte den Mantel besser übernehmen als der australische SailGP-Ass Iain „Goobs“ Jensen, der gerade mit Emirates GBR die Rolex SailGP-Meisterschaft 2025 gewonnen hat? Erwarten Sie ein Feuerwerk von Slingsbys True Blue-Team, wenn in etwas mehr als einem Monat die Rennen in den heimischen Gewässern von Perth beginnen.

Bithell kommt wieder zusammen mit Dylan Fletcher

Stu Bithell hat der SailGP-Saison 2025 als zuverlässiger Flügeltrimmer des von der Deutschen Bank präsentierten deutschen SailGP-Teams seinen Stempel aufgedrückt. Bithell war zwei Saisons lang eine tragende Säule des Teams und trug entscheidend dazu bei, dass Deutschland – SailGPs am besten verbessertes Team des Jahres 2025 – zu seinem ersten Event-Sieg überhaupt verhalf. Aber jetzt ist es für Bithell wie für Jensen an der Zeit, nach Hause zu gehen – und er wechselt für die Saison 2026 zu Emirates GBR, wieder vereint mit seinem Teamkollegen, der die olympische Goldmedaille gewonnen hat, Dylan Fletcher.

Hallström, Farrand und Gross verstärken Artemis-Kader

Seit der Ankündigung ihrer Teilnahme an der SailGP-Saison 2026 hat Artemis SailGP unter der fachkundigen Anleitung von Fahrer Nathan Outteridge und CEO Iain Percy kontinuierlich ein Team aufgebaut. Grinder Julius Hallström ist von ROCKWOOL Racing gekommen, Brad Farrand verlässt Red Bull Italy, um als Jib-Trimmer einzusteigen, während Julia Gross ebenfalls von Red Bull Italy wechselt, um die Rolle des Strategen bei Artemis zu übernehmen.

Robertson kehrt zurück

Fans haben ihn bereits in Aktion gesehen – und was für eine Rückkehr es für Phil Robertson war, einer der größten Charaktere und angesehensten Fahrer von SailGP. Robertson wechselt für die Saison 2026 zu Red Bull Italien, übernahm jedoch die Fahreraufgaben von Ruggero Tita für das große Finale der Saison 2025 des Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix. Die Wirkung war sofort spürbar und das Team belegte den zweiten Platz – das erste SailGP-Podium überhaupt. Ein Zeichen für die Zukunft? Beobachten Sie diesen Bereich.

Kostner zu Mubadala Brazil SailGP Team, Powys ersetzt Kostner

Rasmus Kostner ist ein fester Name des dänischen Teams ROCKWOOL Racing, für das er bei jedem einzelnen SailGP-Event angetreten ist. Das dauerte bis zum Grand Final der Saison 2025, als Kostner als neuer Fluglotse für Mubadala Brasilien bekannt gegeben wurde und damit eine fünfjährige Tätigkeit bei den Dänen beendete. Kostner wird durch Ed Powys ersetzt, der vom Schleifer zum Fluglotsen befördert wird. Hans-Christian Rosendahl steigt zurück auf den ROCKWOOL Racing F50, nachdem er die Saison 2025 verletzungsbedingt verpasst hat.

Neuigkeiten von Will Carson

