Vendee Arctique Videos: Überquerung des Polarkreises bei der gewählten Längengradangabe: die Revolution von 2026

Die Vendée Arctique – Les Sables d’Olonne schreibt in ihrer dritten Auflage Geschichte. Am 7. Juni 2026 starten IMOCA-Segler allein vom Hafen in der Vendée in Richtung Polarkreis 66° Nord. Diesen müssen sie an einem selbst gewählten Längengrad überqueren, bevor sie zum Ausgangspunkt zurückkehren und die Schleife beenden. Diese bedeutende Regeländerung eröffnet völlig neue strategische Möglichkeiten. Nicolas Lunven – Sechster bei der letzten Vendée Globe, Zehnter bei der letzten Vendée Arctique und renommierter Meteorologe – analysiert diese Route, die ein völlig neues Spielfeld eröffnet.

© Sébastien Marsset

Vendée Arctique:Was macht diese Route so einzigartig?

Nicolas Lunven

Kapitän und Meteorologe

Zunächst einmal fahren wir so gut wie nie dorthin. Auf der Karte ist es „gar nicht so weit“ von Europa entfernt. Doch 66° Nord bedeutet eisige Gewässer, andere Lichtverhältnisse und deutlich heftigere Wettersysteme. Zum Vergleich: Es liegt etwa zehn Grad nördlicher als Kap Hoorn im Süden (56° Süd). Und trotzdem gilt Kap Hoorn für uns alle als Inbegriff des „Endes der Welt“. Das verdeutlicht sofort die wahren Dimensionen.

© Julien Champollion – Polaryse

Vendée Arctique:Die Entfernung entspricht in etwa einer Atlantiküberquerung. Warum ist dieser Vergleich unzulässig?

Nicolas Lunven

Kapitän und Meteorologe

Denn die Wetterlage ist genau umgekehrt. Auf einer Atlantiküberquerung verlässt man nach zwei oder drei Tagen die unruhigen Gebiete vom Anfang und gelangt in stabilere Verhältnisse, bis hin zu den Passatwinden. In diesem Gebiet können Tiefdruckgebiete rasch aufeinander folgen. Der Wechsel zwischen warmer und kalter Luft verstärkt die Druckunterschiede, was die Windbildung beschleunigt. Das bedeutet, dass sich die Bedingungen innerhalb von nur 24 Stunden von sehr aktiv zu nahezu windstill ändern können. Es ist eine Route, auf der sich alles sehr schnell ändert, ohne jegliche Beständigkeit oder Routine.

Vendée Arctique:Wie bereiten wir uns auf ein Rennen vor, in dem wir praktisch keine Geschichte haben?

Nicolas Lunven

Kapitän und Meteorologe

Mit mehr Demut. Auf den Routen nach Westen haben wir Dutzende von Ausgaben und Tausende von Kilometern Rennerfahrung. Wir kennen die entscheidenden Punkte. Hier nicht. Natürlich gibt es Daten. Aber in der IMOCA wurde in diesen Breitengraden noch nichts wirklich getestet. Wir wissen nie genau, was uns erwartet. Diese Unsicherheit bedeutet, dass wir uns alle Optionen offenhalten müssen, und zwar viel später als üblich in der Vorbereitungsphase.

Vendée Arctique:Ist es diese Freiheit – die Wahl des Grenzübergangs bei 66° Nord –, die alles verändert?

Nicolas Lunven

Kapitän und Meteorologe

Ja, es ist revolutionär. Es ist nicht einfach nur ein fester Punkt im Norden, sondern ein von Ihnen gewählter Übergangspunkt. Und Sie müssen sowohl den Hin- als auch den Rückweg bedenken. Wenn Sie nur an den Aufstieg zu Ihrem Tor denken, kann das später zu ernsthaften Problemen führen. Ich bin überzeugt, dass Segler künftig einen etwas weniger direkten Aufstieg wählen werden, um drei oder vier Tage später eine schnellere Abfahrt zu ermöglichen. Das wird die Bedingungen verändern, und zwar wahrscheinlich auf spektakuläre Weise.

Vendée Arctique:Was wird diese Vendée Arctique letztendlich offenbaren?

NicolasLunven

Kapitän und Meteorologe

Die Fähigkeit, vorauszusehen. Nicht nur auszuführen. Dieses Rennen wird zeigen, wie jeder Segler mit dem Unbekannten umgeht. Jeder Segler wird ganz unterschiedliche Strategien verfolgen können, und diese Freiheit macht das Rennen für die Zuschauer extrem spannend: Wir werden ihre Philosophien auf dem Bildschirm hautnah miterleben. Und genau da wird es so aufregend.