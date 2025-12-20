NEXT GEN 27 und die America’s Cup Trophy

Während die Vorbereitungen in Neapel für den 38. Louis Vuitton America’s Cup im Sommer 2027 bereits in vollem Gange sind, wurden die America’s-Cup-Trophäe und der Louis Vuitton Cup den Schülern des Marie Curie Industrial Technical Institute in Neapel im Rahmen der Einführung einer bemerkenswerten Initiative – ‚NEXT GEN 27‘ – präsentiert.

Sport e Salute Spa / Gianmarco Balbi

In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Bildung und Verdienste hat America’s Cup Events ein umfassendes Bildungsprogramm ins Leben gerufen, das Schüler und Lehrer aktiv durch kreative und partizipative Lernerfahrungen einbindet. Ein dreitägiger Workshop für Schüler unter dem Motto „Sport & Scuola“ (Sport und Schule) bildet den Auftakt eines strukturierten Programms, das auf den 38. Louis Vuitton America’s Cup 2027 in Neapel hinführt.

Als Teil der umfassenderen Sportinitiative NEXT GEN in Italien, die Programme wie Milano Cortina 2026, den Giro Next Gen im Radsport, Juventus Turin, Schulbasketball und Behindertensport unterstützt und durchführt, wird das Louis Vuitton Programm zum 38. America’s Cup im Vorfeld des Events im Sommer 2027 an Schulen in und um Neapel umgesetzt. Die wichtigsten Initiativen von NEXT GEN konzentrieren sich auf: Digitale Transformation, MINT-Fächer und -Kompetenzen, Hochschulbildung, Nachhaltigkeit (Energiewende) und Jugendbeteiligung.

Sport e Salute Spa / Gianmarco Balbi

Die Initiative im Segelsport wurde unter dem Motto „Das Meer auch dorthin bringen, wo es sonst nicht hinkommt“ entwickelt. Dabei dient das Meer als symbolisches und konkretes Thema, um über Bildungs-, Umwelt- und Kulturfragen zu reflektieren. Die Workshops behandeln drei zentrale Themen:

Design und Made in Italy: Förderung der Kreativität und des Einfallsreichtums von Made in Italy und der Exzellenz des italienischen nautischen Designs.

Blaue Wirtschaft: Wie der America’s Cup als Katalysator für wirtschaftliche Chancen im Zusammenhang mit dem Meer dient, von der wissenschaftlichen Forschung bis hin zu erneuerbaren Energien.

Inklusion und Territorium: Die Kultur der Inklusion in den Mittelpunkt der visuellen Identität, der Barrierefreiheit, der Partizipation und des aktiven Bürgerengagements stellen.

Leslie Ryan, die Veranstaltungsleiterin des 38. Louis Vuitton America’s Cup, sprach im Marie-Curie-Industrietechnischen Institut vor einem großen Publikum aus Würdenträgern, Schülern und anwesenden Medienvertretern: „Der America’s Cup hat eine lange Tradition, basiert aber auf Technologie und Innovation. Hätte er sich in den letzten 174 Jahren nicht weiterentwickelt und erneuert, gäbe es ihn heute nicht. Wir befinden uns hier an einer Schule, die sich stark auf Technologie und Innovation konzentriert, und der America’s Cup wird als Segel- und Technologieevent gleichermaßen betrachtet. Wir werden – und haben es im America’s Cup bereits erlebt – viele Veränderungen, viele Innovationen und viele neue Ideen sehen. Und ich möchte, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Es ist uns hier sehr wichtig, mit den lokalen Gemeinschaften, den Schulen vor Ort, wie wir sie heute besuchen, und den Menschen in Neapel in Kontakt zu treten, um Veränderungen zu begrüßen und den America’s Cup zu nutzen, um eine starke Wirkung zu erzielen.“

Sport e Salute Spa / Gianmarco Balbi

Anwesend waren Gaetano Manfredi, Bürgermeister von Neapel und Sonderbeauftragter des Bagnoli-Geländes, Giuseppe Valditara, Minister für Bildung und Verdienste, Sabrina Bono, Kabinettschefin im Ministerium für Sport und Jugend, Marco Mezzaroma, Präsident von Sport e Salute, Valeria Pirone, Leiterin des Marie-Curie-Industrietechnischen Instituts in Neapel , und Michele di Bari, Präfektur Neapel, sowie einige Studierendenvertreter, die die verschiedenen Projekte erläuterten. Eine Grußbotschaft von Roberto Fico, Präsident der Region Kampanien, wurde ebenfalls übertragen.

Mit Blick auf die Veranstaltung 2027 sagte Leslie Ryan: „Wir haben einen fantastischen Veranstaltungsort. Unsere Veranstaltung ist barrierefrei und für alle zugänglich. Der Eintritt ist frei, es werden keine Tickets benötigt. In Lungomare und Bagnoli ist für jeden etwas dabei. Und wie geht es weiter? Für mich beginnt der America’s Cup gedanklich 2026, denn dann treffen die Teams ein. Im Sommer 2026 werden wir die Boote im Golf von Neapel trainieren sehen und freuen uns darauf, Sie alle 2027 wiederzusehen. Vielen Dank, dass Sie uns heute hier empfangen haben.“

Sport e Salute Spa / Gianmarco Balbi

In jedem der Workshops werden sich die Schüler mit wichtigen Themen rund um den 38. Louis Vuitton America’s Cup in Neapel auseinandersetzen . Die Workshops sind in drei thematische Module unterteilt, die folgende positive Ergebnisse erzielen sollen:

1 – Die Herausforderung, die Stadt in den Mittelpunkt zu rücken. Die Studierenden werden aufgefordert, sich vorzustellen, wie der America’s Cup für alle Stadtteile Neapels, auch die am weitesten vom Meer entfernten, zu einer konkreten Chance werden kann. Ziel ist es, eine gemeinsame urbane Erzählung zu entwickeln, in der der Cup nicht nur ein sportliches Spitzenereignis ist, sondern auch eine Gelegenheit für breite kulturelle und soziale Aktivitäten bietet. Der Prozess mündet in die Erarbeitung von Vorschlägen und symbolischen Aktionen, die das Meer auch dorthin bringen, wo es normalerweise nicht hinkommt, und der Stadt eine neue Landkarte der Beziehungen zwischen Schule, Sport und Stadtgebiet eröffnen.

2 – Segeln als Bildungssprache. Eine nationale Bildungsherausforderung: Wie kann Segeln zu einem fächerübergreifenden Werkzeug werden? Schülerinnen und Schüler entwickeln gemeinsam Unterrichtsmaterialien, die den America’s Cup als Hebel nutzen, um verschiedene Disziplinen – von Naturwissenschaften über Geografie und Politik bis hin zu Kunst – auf allen Schulstufen miteinander zu verknüpfen. Das Ergebnis ist ein gemeinsam entwickeltes, nationales Bildungspaket, das replizierbar und leicht zugänglich ist und den America’s Cup als Motor für Wissen, Entdeckungen und Kreativität in die italienischen Schulen bringt.

3 – Der Golf von Neapel und die Herausforderung, die Identität des 38. Louis Vuitton America’s Cup im Golf von Neapel international zu vermitteln. Die Teilnehmenden entwerfen originelle, künstlerische Poster, inspiriert von der Tradition ikonischer Olympia-Poster, die Geschichte, Symbole und Bildsprache rund um das Meer und die Stadt vereinen. Nach einer Recherchephase zu den historischen Ausgaben des Cups und der Geschichte der Trophäe entwickeln die Studierenden einen visuellen Entwurf und tragen so kreativ und international zur Gestaltung der visuellen Identität der Veranstaltung bei.

Die America's-Cup-Trophäe – die älteste Trophäe im internationalen Sport – wurde vom Royal New Zealand Yacht Squadron, dem Inhaber des America's Cup und aktuellen Titelverteidiger, eigens für die Veranstaltung in Neapel in ihrem maßgefertigten Louis-Vuitton-Reisekoffer transportiert.