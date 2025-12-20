11TH Hour Racing wird zum Impact-Partner des Ocean Race Atlantic 2026 ernannt

11th Hour Racing wurde offiziell zum Impact Partner des Ocean Race Atlantic ernannt, das im September 2026 in New York City startet! Diese Partnerschaft baut auf über 10 Jahren Zusammenarbeit zwischen dem Ocean Race und 11th Hour Racing auf, um die Meeresforschung, Nachhaltigkeit und Chancengleichheit im Segelsport voranzutreiben. Als Gründungspartner des preisgekrönten Nachhaltigkeitsprogramms „Racing for the Ocean“ des Ocean Race engagiert sich 11th Hour Racing seit Jahren für den Schutz der Ozeane und nachhaltige Rennpraktiken. Dieses neue Kapitel nutzt die hohe Reichweite des Ocean Race Atlantic, um Initiativen wie die Geschlechterparität in der Crew zu stärken und das Engagement für Chancengleichheit und Inklusion im Hochseesegeln zu unterstreichen. 🚀 Warum das wichtig ist: • Die Grenzen des nachhaltigen und verantwortungsvollen Hochseeregattasports erweitern • Meereswissen und -forschung fördern, um Veränderungen anzustoßen • Chancengleichheit und Vielfalt im Segelsport stärken • Der Countdown läuft – eine neue Ära des Ocean Race Atlantic steht bevor.

© Amory Ross / 11th Hour Racing / The Ocean Race

© Marin Le Roux / polaRYSE / 11th Hour Racing

Partnerschaft zur Förderung von Nachhaltigkeit, Wissenschaft, Meereskompetenz und Geschlechtergerechtigkeit

© Yann Riou / polaRYSE / 11th Hour Racing

11th Hour Racing wurde zum offiziellen Impact Partner von The Ocean Race Atlantic 2026 ernannt. Diese Partnerschaft baut auf der langjährigen Beziehung zwischen The Ocean Race und 11th Hour Racing auf, um gemeinsam Initiativen voranzutreiben, die die Meereswissenschaft und -bildung, nachhaltige Veranstaltungsqualität sowie Gleichberechtigung und Inklusion im Hochseesegeln fördern.

11th Hour Racing ist Gründungspartner des preisgekrönten Nachhaltigkeitsprogramms „ Racing for the Ocean “ von The Ocean Race und arbeitet seit über zehn Jahren mit The Ocean Race zusammen, um Fortschritte im Bereich des Meeresschutzes zu fördern. Diese vielversprechende neue Kooperation nutzt die prominente Plattform von The Ocean Race Atlantic, dessen Start für September 2026 geplant ist. Im Rahmen dieser fortlaufenden Partnerschaft unterstützt 11th Hour Racing Initiativen wie die neue Regelung zur Geschlechterparität in den Crews und unterstreicht damit sein Engagement für Gleichberechtigung und Inklusion im Segelsport.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Ocean Race müssen die Teams aus zwei Frauen und zwei Männern bestehen. Zwar haben Seglerinnen in der 52-jährigen Geschichte des Rennens immer wieder teilgenommen, auch in rein weiblichen Crews, doch beim Ocean Race Atlantic gilt erstmals die Pflicht zur Geschlechterparität. Diese Initiative soll die Gleichstellung der Geschlechter im Hochseesegeln fördern und stärken.

„ Mit der erneuten Zusammenarbeit für The Ocean Race Atlantic setzen wir uns dafür ein, einen neuen Maßstab für Gleichberechtigung und Zugang im Offshore-Rennsport zu setzen, damit Frauen auf höchstem Niveau des Sports gleichberechtigt konkurrieren können “, sagte Jeremy Pochman, Mitbegründer und CEO von 11th Hour Racing.

Die Impact-Partnerschaft wird auch weiterhin die vielseitige Arbeit und die Erfolge der beiden Organisationen fördern, die einen bedeutenden Beitrag zur Meereswissenschaft, Bildung, Inklusion und nachhaltigen Veranstaltungspraxis geleistet haben.

„ Unsere zehnjährige Partnerschaft mit The Ocean Race hat zu echten, messbaren Erfolgen geführt “, fuhr Pochman fort. „ Gemeinsam haben wir die Entwicklung wissenschaftlicher Ausrüstung an Bord vorangetrieben, den freien Zugang zu Meeresdaten erweitert, ein Programm zur Meeresbildung aufgebaut, das Lernende in 13 Sprachen erreicht (weitere sind in Planung), und ein nachhaltiges Konzept für die Durchführung von Veranstaltungen entwickelt, das als Vorbild für große Sportevents dienen kann. Dies sind klare Beispiele dafür, was durch Zusammenarbeit erreicht werden kann. Diesen Erfolg wollen wir nun auch im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit im Sport wiederholen. “

„ Wir setzen uns seit Langem für die Schaffung von Möglichkeiten für Seglerinnen im Ocean Race ein und haben in den letzten Ausgaben eine Reihe von Regeln und Anreizen eingeführt, um eine Mindestanzahl von Frauen an Bord zu gewährleisten. Doch dies ist das erste Mal, dass wir auf jedem einzelnen Boot paritätisch besetzte Crews haben werden, was unserer Ansicht nach einen echten Fortschritt in Sachen Chancengleichheit darstellt “, sagte Richard Brisius, Vorsitzender des Ocean Race.

„ Wir freuen uns sehr, dass 11th Hour Racing uns erneut bei dieser Gelegenheit unterstützt, die Chancengleichheit in unserem Sport zu fördern und unsere laufenden Programme zur Meeresforschung und -bildung im Rahmen des Ocean Race Atlantic, bei dem wir für den Ozean rennen, zu stärken und zu ermöglichen. “

Das Ocean Race Atlantic, eine neue Transatlantik-Segelregatta für die foilenden IMOCA-Klasse-Boote mit voller Crew, startet im September 2026 in New York City. Die Gestaltung der Start- und Zielorte wird nachhaltige Veranstaltungspraktiken demonstrieren, um einen positiven Einfluss und ein bleibendes Erbe für die lokale Gemeinschaft zu gewährleisten.

„ Die Zusammenarbeit mit 11th Hour Racing ermöglicht es The Ocean Race, unseren gemeinsamen Weg als Vorreiter im Offshore-Rennsport in Richtung einer gerechteren und nachhaltigeren Zukunft fortzusetzen, sowohl auf als auch neben dem Wasser, und vor allem weiterhin Gemeinschaften mit dem blauen Herzen unseres Planeten – dem Ozean – zu verbinden “, schloss Lucy Hunt, Ocean Impact Director von The Ocean Race.