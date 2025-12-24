America’s Cup Alliance treten 5 Teams bei, um die Zukunft der ältesten Sport Trophäe zu sichern

Die Gründerteams schließen sich zusammen, um das Potenzial des America’s Cup zu entfesseln und führen eine professionelle Struktur und einen stabilen Sportkalender in den 174 Jahre alten Wettbewerb ein.

Die America’s Cup Partnership (ACP) gibt heute die Gründung einer historischen Allianz zwischen den Gründungsteams des prestigeträchtigsten Segelwettbewerbs bekannt. Dies markiert einen Wendepunkt in der 174-jährigen Geschichte des Wettbewerbs und schafft eine gemeinsame Organisation, die sich der langfristigen Stabilität und dem Wachstum des America’s Cup verschrieben hat. Die fünf Gründungsteams – Emirates Team New Zealand (NZL), Athena Racing (GBR), Luna Rossa (ITA), Tudor Team Alinghi (SUI) und K-Challenge (FRA) – haben sich zusammengeschlossen, um eine vielversprechende Zukunft für den ältesten Sportwettbewerb der Welt zu gestalten. Dies folgt dem Protokollabkommen zwischen Emirates Team New Zealand als Titelverteidiger und Athena Racing als Herausforderer, das im August 2025 verkündet wurde und die Bedingungen für den 38. Louis Vuitton America’s Cup in Neapel festlegte sowie den Weg für die America’s Cup Partnership ebnete .

„Es geht darum, das Besondere am America’s Cup zu bewahren und gleichzeitig ein nachhaltiges Modell zu entwickeln, von dem alle profitieren, die unsere Leidenschaft für diesen großartigen Wettbewerb teilen“, sagte Grant Dalton, CEO von Defender, Emirates Team New Zealand. „Wir sichern dem America’s Cup seine Position an der Spitze von Innovation und Profisport für die kommenden Jahrzehnte.“

Ian Roman / America’s Cup

EINE NEUE ÄRA FÜR DEN AULD MUG

Der America’s Cup – liebevoll „Auld Mug“ genannt – wurde erstmals 1851 mit einem Rennen um die Isle of Wight ausgetragen und ist älter als die modernen Olympischen Spiele und die FIFA-Weltmeisterschaft. Er gilt als die älteste internationale Trophäe im Weltsport

Doch der Wettbewerb hat sich nie in der Vergangenheit verharrt und basiert auf dem unermüdlichen Streben nach dem Unmöglichen. Die erste Siegeryacht, die Schoner America , revolutionierte mit ihrem scharfen Bug und den flachen Segeln den Schiffbau und erreichte Spitzengeschwindigkeiten von rund 14 Knoten. Seitdem haben immer wieder Innovationen – vom Flügelkiel 1983 bis zur Einführung des Tragflügelboots im Segelsport 2013 durch das Emirates Team New Zealand – die Grenzen des Machbaren auf dem Wasser erweitert.

Der America’s Cup zählt zu den technisch anspruchsvollsten Herausforderungen im Sport. In seiner 174-jährigen Geschichte konnten ihn nur vier Nationen gewinnen. Die AC75-Yachten des Wettbewerbs unterstreichen dies eindrucksvoll: Sie erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 55,6 Knoten (102,9 km/h), verfügen über Elektronik mit einer Rechenleistung, die der von fünf Formel-1-Rennwagen entspricht, überwachen über 30.000 Datenkanäle und benötigten während der Konstruktion und Entwicklung mehr als eine Billion Simulationsstunden. Die neu gegründete Partnerschaft wird daher sicherstellen, dass die Technologie auch weiterhin eine führende Rolle im America’s Cup einnimmt.

„Das ACP wird sicherstellen, dass der America’s Cup weiterhin die ultimative Bewährungsprobe für die weltbesten Segler und technologischen Fortschritte bleibt“, sagte Sir Ben Ainslie, Teamchef von Athena Racing. „Es ermöglicht uns, die Grenzen des Schiffbaus und der Segeltechnologie weiter zu verschieben und die Tradition des Cups als Katalysator für Innovationen zu bewahren, während es gleichzeitig die nötige Stabilität bietet, um unser Publikum zu vergrößern.“

Zu den wichtigsten Merkmalen der neuen Partnerschaft gehören:

ZWEIJÄHRIGER ZYKLUS

Die Verpflichtung zu einem regelmäßigen, festen Rennkalender des America’s Cup alle zwei Jahre – wodurch ein fester Moment geschaffen wird, auf den sich die Fans freuen können, wodurch das globale Publikum und die Fangemeinde des Rennens wachsen und Teams, Sponsoren und Sendern ermöglicht wird, im Voraus zu planen und langfristig zu investieren.

Ein unabhängiges, erstklassiges Managementteam, das sich ausschließlich darauf konzentriert, sportliche Höchstleistungen und kommerzielle Chancen für den America’s Cup zu erzielen und gleichzeitig einen reibungslosen Ablauf von einer Veranstaltung zur nächsten zu gewährleisten.

Durch die Aufteilung der Einnahmen und neue Kostenkontrollmaßnahmen wird ein höherer Wettbewerb und gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass der America’s Cup weiterhin an der Spitze der Segelinnovation steht.

Ein kontinuierliches Engagement für den America’s Cup der Frauen und Jugendlichen, die Schaffung zugänglicher und vielfältiger Wege in den Sport – einschließlich mindestens einer Frau an Bord der AC75-Rennjacht beim 38. Louis Vuitton America’s Cup.

„Die Gründung der America’s Cup Partnership ist ein historischer Moment für den ältesten Wettbewerb im internationalen Sport. Luna Rossa hat sich entschieden, einem Projekt beizutreten, das Stabilität, Nachhaltigkeit und Kontinuität für den America’s Cup gewährleisten und gleichzeitig dessen Werte und Innovationskraft respektieren soll. Eine verantwortungsvolle Entscheidung gegenüber dem Sport, unseren Fans und den zukünftigen Generationen italienischer Segler“, sagte Max Sirena, CEO von Luna Rossa.

„Diese Partnerschaft verkörpert unser gemeinsames Engagement, den Segelsport auf der globalen Sportbühne weiter zu fördern und gleichzeitig den Traditionen, Werten und dem Wettbewerbsgeist des America’s Cup treu zu bleiben“, sagte Ernesto Bertarelli, Eigner des Tudor Team Alinghi. „Durch die Zusammenarbeit an einer transparenteren und kooperativeren Struktur stellen wir sicher, dass dieser legendäre Wettbewerb auch künftige Generationen prägen wird. Wir sind stolz darauf, Teil seiner Gründung zu sein und gleichzeitig unsere langjährige Partnerschaft mit Tudor zu erneuern und zu stärken.“

Stephan Kandler, Co-CEO von K-Challenge, sagte: „Frankreich ist ein traditionsreiches Land im Segelsport und im America’s Cup. K-Challenge engagiert sich seit 2001 bei verschiedenen französischen Challenges; daher war es uns ein Anliegen, als Gründungsmitglied der neuen Partnerschaft – neben legendären Teams wie Emirates Team New Zealand, Athena Racing, Luna Rossa und Tudor Team Alinghi – die Zukunft des America’s Cup mitzugestalten. Dies wird die Bekanntheit und das Image des America’s Cup stärken. Es ist eine fantastische Gelegenheit für die Veranstaltung und die Teams, sich auf dem gleichen Niveau wie andere führende Sportveranstaltungen weiterzuentwickeln.“

Die fünf Gründungsteams werden am 21. Januar 2026 in Neapel, Italien, gemeinsam weitere Details der Partnerschaft vorstellen und die Termine für den America’s Cup bekanntgeben.

Die Anmeldefrist für den 38. Louis Vuitton America’s Cup bleibt bis zum 31. Januar 2026 für potenzielle neue Teams geöffnet, die sich dem ACP und dem Wettbewerb in Neapel im Jahr 2027 anschließen möchten.