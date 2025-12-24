SailGP: Ihr habt diese Saison unvergesslich gemacht – kommt zurück für mehr in 2026 !

Diese Saison war ein wahrer Wirbelwind – sowohl auf als auch neben dem Wasser – und das alles dank euch, den Fans, die SailGP zum Beben bringen! Von Rekordgeschwindigkeiten bis hin zu unvergesslichen Rivalitäten: 2025 war einfach nur episch. Zum Saisonabschluss werfen wir einen Blick zurück auf die Momente, die euer Herz höherschlagen ließen, und geben euch einen exklusiven Ausblick auf 2026. Anschnallen – das Beste von SailGP liegt noch vor euch, und ihr solltet

euch die besten Plätze sichern!

DRAMATISCHE RENNEN, KNAPPE ENTSCHEIDUNGEN UND EIN NEUER CHAMPION – DIE SAISON 2025 IST ABGESCHLOSSEN. Erleben Sie die gesamte Action der Saison 2025 noch einmal, während wir auf unsere bisher größte und beste Kampagne zurückblicken… und 2026 erwartet Sie noch viel mehr!

SEHEN SIE: DIE SAILGP-TRANSFERS IM ÜBERBLICK Unsere Experten analysieren die wichtigsten Crewwechsel, Teamzusammenstellungen und Neuverpflichtungen der Off-Season. JETZT ANSEHEN SLINGSBY PRÄSENTIERT 2026 CHARGEBONDS Die Flying Roos wollen in der nächsten Saison um die Meisterschaft kämpfen – und zwar schon beim Auftaktevent in Perth. JETZT LESEN

Der Weg zum Sieg: Wie Emirates Great Britain in Abu Dhabi Geschichte schrieb. Emirates GBR, Bonds Flying Roos und die Black Foils kämpften in Abu Dhabi um den Titel des Rolex SailGP-Champions der Saison 2025. Doch nur ein Team konnte ihn erringen – und so gelang es ihnen… Hier ansehen

