Louis Vuitton 37th America`s Cup – beginnt Offiziell am Donnerstag 22.08. mit der Vorregatta erstmals mit AC 75 mit Video

Letzte Vorrundenregatta zum Auftakt der Ausgabe 2024 in Barcelona

© Luna Rossa Prada Pirelli Team

Am 22. August, genau 173 Jahre nach dem Sieg des Schoners America rund um die Isle of Wight, wird in Barcelona die 37. Ausgabe der nach ihr benannten Trophäe gestartet. Am selben Tag beginnt auch die letzte Vorrundenregatta. Es wird das dritte und letzte Rennen im Vorfeld des America’s Cup sein, nach den Rennen in Vilanova i La Geltrú (14. – 17. September 2023) und Dschidda (29. November – 2. Dezember 2023).

Obwohl bei diesem Event keine Punkte für den Louis Vuitton Cup vergeben werden, ist es für die Teams sehr wichtig, die zum ersten Mal an Bord von AC75s und nicht mehr auf AC40s antreten, wie bei den vorherigen Vorrunden-Events. Außerdem werden die Rennen im Gegensatz zu Vilanova i La Geltrú und Jeddah ausschließlich im Match Race-Format ausgetragen und es wird keine Flottenrennen mehr geben.

An der Vorrundenregatta in Barcelona nehmen die fünf Herausforderer Luna Rossa Prada Pirelli , Ineos Britannia, NYYC American Magic, Alinghi Red Bull Racing und Orient Express Racing Team sowie der Titelverteidiger Emirates Team New Zealand teil. Das Rennen beginnt am 22. August und umfasst vier Tage Matchracing. Die beiden bestplatzierten Teams qualifizieren sich für die Finalregatta am vierten und letzten Tag, bei der der Sieger des Events ermittelt wird. Die Rennen beginnen jeden Tag frühestens um 14:00 Uhr MESZ und dauern je nach Zeitplan und Wetterbedingungen 2 bis 3 Stunden.

Nachfolgend finden Sie den Zeitplan, Informationen und die wichtigsten Regeln, um die Veranstaltung und die Luna Rossa-Rennen optimal verfolgen zu können.

21. AUGUST

• Offizielles Trainingsrennen

• Eröffnungspressekonferenz

22. – 25. AUG.

• Matchrennen

25. AUGUST

• Siegerehrung im Race Village

ZEITPLAN DER LUNA ROSSA-REGATTA UND EINTRAGSSEITE IN DER VORSTARTBOX

(blaues Boot kommt von links, gelbes Boot von rechts)

22. August: SPIEL #2 – NZL (blau) vs. ITA (gelb) – SPIEL #4 – ITA (blau) vs. FRA (gelb)

23. August: SPIEL Nr. 7 – USA (blau) gegen ITA (gelb)

24. August: MATCH #11 – ITA (blau) vs. GBR (gelb)

25. August: MATCH #14 – ITA (blau) vs. SUI (gelb)

REGATTA-ANLEITUNG

Startzeiten: Der Start des ersten Rennens des Tages erfolgt frühestens um 14 Uhr Ortszeit

Warnsignal: 3‘ bis zum Start

Vor dem Start: Das blaue Boot fährt von links frühestens 2’10“ vor dem Start in die Box ein; das gelbe Boot fährt von rechts frühestens 2′ vor dem Start ein.

Startlinie: wird durch zwei geostationäre Bojen begrenzt und ist etwa 300 m lang

Windgrenzen: 6,5 / 21 Knoten

Kurs: Luv-Lee-Kurs mit Gegenwindtor unterhalb der Startlinie. Drei mögliche Kurse

– Kurs Nr. 4: Start – Luvtor – Leetor – Luvtor – Ziellinie

– Kurs Nr. 6: Start – Luvtor – Leetor – Luvtor – Leetor – Luvtor – Ziellinie –

Kurs Nr. 8: Start – Luvtor – Leetor – Luvtor – Leetor – Luvtor – Leetor – Luvtor – Ziellinie

– Kurs Nr. 4: Start – Luvtor – Leetor – Luvtor – Ziellinie – Kurs Nr. 6: Start – Luvtor – Leetor – Luvtor – Leetor – Luvtor – Ziellinie – Kurs Nr. 8: Start – Luvtor – Leetor – Luvtor – Leetor – Luvtor – Leetor – Luvtor – Ziellinie Gültigkeit: Damit das Rennen gültig ist, muss ein Boot mindestens 4 Etappen absolviert haben

Zeitlimit

– Das Zeitlimit für die Beendigung der ersten Etappe beträgt 12 Minuten.

– Das Zeitlimit für die Beendigung des Rennens beträgt 45 Minuten.

– Das Zeitlimit für die Beendigung der ersten Etappe beträgt 12 Minuten. – Das Zeitlimit für die Beendigung des Rennens beträgt 45 Minuten. Strafen

– Wenn das Boot die Bojen berührt, gibt es keine Strafe.

– Wenn das Boot die virtuelle Grenze verlässt, muss es langsamer werden, um 75 m zu verlieren.

– Wenn die Schiedsrichter eine Strafe für einen Verstoß gegen die Regattaregeln verhängen, muss das bestrafte Boot langsamer werden, um 75 m zu verlieren.

– Die Strafe muss innerhalb von 60 Zoll nach der Benachrichtigung bezahlt werden, jedoch nicht vor dem Startsignal.

– Wenn das Boot die Bojen berührt, gibt es keine Strafe. – Wenn das Boot die virtuelle Grenze verlässt, muss es langsamer werden, um 75 m zu verlieren. – Wenn die Schiedsrichter eine Strafe für einen Verstoß gegen die Regattaregeln verhängen, muss das bestrafte Boot langsamer werden, um 75 m zu verlieren. – Die Strafe muss innerhalb von 60 Zoll nach der Benachrichtigung bezahlt werden, jedoch nicht vor dem Startsignal. Frühstart (OCS)

– Wenn das Boot innerhalb von 3 Zoll nach dem Start startet, hat es zwei Möglichkeiten

: 1) Die Startlinie erneut überqueren

2) Den Kurs fortsetzen und die Strafe mit dem Verlust einer Länge von 75 m bezahlen.

Wenn das Boot mehr als 3 Zoll zu früh startet, muss es die Linie erneut überqueren.

– Wenn das Boot innerhalb von 3 Zoll nach dem Start startet, hat es zwei Möglichkeiten : 1) Die Startlinie erneut überqueren 2) Den Kurs fortsetzen und die Strafe mit dem Verlust einer Länge von 75 m bezahlen. Wenn das Boot mehr als 3 Zoll zu früh startet, muss es die Linie erneut überqueren. Vorfahrt an der Boje: Innerhalb von 60 m um die Boje herum hat das innere Boot Vorfahrt, unabhängig von seiner Richtung.

Die letzte Vorrunde der Regatta wird live auf www.lunarossachallenge.com übertragen und kann im Fernsehen live auf den Kanälen Sky (205) und Mediaset (20) verfolgt werden.

Louis Vuitton 37th America`s Cup – beginnt Offiziell am Donnerstag 22.08. mit der Vorregatta erstmals mit AC 75

© Luna Rossa Prada Pirelli Team

Louis Vuitton 37th America`s Cup – beginnt Offiziell am Donnerstag 22.08. mit der Vorregatta erstmals mit AC 75

RUGGERO TITA UND CATERINA BANTI GOLDMEDAILLENGEWINNERIN IN NACRA 17