F1 Star Sebastian Vettel begleitet das Germany SailGP Team am 2.Tag in Sassnitz

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel tauschte an diesem Wochenende PS gegen Tragflügelboote, als er beim Vorbeiflug vor dem Rennen beim Germany Sail Grand Prix in Sassnitz teilnahm.

Vettel nahm seinen Platz an Bord des von ihm mitbesessenen Teams Germany Sail GP Team ein und präsentierte das hochmoderne F50-Boot mit atemberaubender Geschwindigkeit vor Tausenden von heimischen Fans.

Die Menge jubelte, als einer der größten deutschen Sporthelden für einen spektakulären Auftakt des zweiten und letzten Tages des ersten SailGP-Events des Landes sorgte.

„Es war so aufregend“, sagte Vettel. „Es ist schon eine Weile her, dass ich auf dem Boot war, und ich hatte vergessen, wie stark die Kräfte sind – es war sehr beeindruckend. Es war ein ganz besonderer Moment.“

by Will Carson