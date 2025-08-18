F1 Star Sebastian Vettel begleitet das Germany SailGP Team am 2.Tag in Sassnitz

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel tauschte an diesem Wochenende PS gegen Tragflügelboote, als er beim Vorbeiflug vor dem Rennen beim Germany Sail Grand Prix in Sassnitz teilnahm.

2025 Season // Sebastian Vettel drives the Germany SailGP Team F50 in Sassnitz 2

Vettel nahm seinen Platz an Bord des von ihm mitbesessenen Teams Germany Sail GP Team ein und präsentierte das hochmoderne F50-Boot mit atemberaubender Geschwindigkeit vor Tausenden von heimischen Fans.

Die Menge jubelte, als einer der größten deutschen Sporthelden für einen spektakulären Auftakt des zweiten und letzten Tages des ersten SailGP-Events des Landes sorgte.

2025 Season // Sebastian Vettel drives the Germany SailGP Team F50 in Sassnitz 3

„Es war so aufregend“, sagte Vettel. „Es ist schon eine Weile her, dass ich auf dem Boot war, und ich hatte vergessen, wie stark die Kräfte sind – es war sehr beeindruckend. Es war ein ganz besonderer Moment.“

2025 Season // Sebastian Vettel drives the Germany SailGP Team F50 in Sassnitz 4

by Will Carson

