Für einige IMOCA-Skipper ist der Reiz der Solitaire du Figaro ungebrochen.

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Es ist zwar nicht beispiellos, dass Top-Segler der IMOCA zur Figaro-Klasse zurückkehren, aber doch recht ungewöhnlich, und in dieser Saison haben genau das mehrere etablierte Skipper der IMOCA getan.

Es ist zwar nicht beispiellos, dass Top-Segler der IMOCA zur Figaro-Klasse zurückkehren, aber doch recht ungewöhnlich, und in dieser Saison haben genau das mehrere etablierte Skipper der IMOCA getan.

Dazu gehört auch Charal-Skipper Jérémie Beyou, der zusammen mit Paul Morvan die Laura Vergne Trophy, eine der Vorbereitungsregatten der Figaro-Klasse in diesem Jahr, gewann. Beyou, dreimaliger Gewinner der Solitaire du Figaro Paprec, der nach umfangreichen Umbauten auf den Wiedereinstieg seiner IMOCA wartet, wird jedoch nicht an der diesjährigen Figaro-Regatta selbst teilnehmen.

Neben Beyou hat auch der Paprec-Skipper und Zweitplatzierte der letzten Vendée Globe, Yoann Richomme, sein Können in den frühen Saisonregatten der Figaro-Klasse unter Beweis gestellt. Seine Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Solitaire du Figaro wurden jedoch durch einen Rippenbruch bei der BPGO Trophy zunichte gemacht, der ihn zwang, sein Projekt an seinen Co-Skipper Martin Le Pape abzugeben.

Zwei weitere IMOCA-Skipper werden jedoch am Start der 57. Auflage der Figaro-Regatta stehen, die am Sonntag von Perros-Guirec in der Bretagne nach Vigo in Spanien startet. Es handelt sich um Lois Berrehar, dessen neue IMOCA in den Farben der Banque Populaire im nächsten Jahr zu Wasser gelassen wird, und Nico Lunven, der seine erste Vendée Globe Anfang letzten Jahres am Steuer der Holcim-PRB auf dem sechsten Platz beendete.

Wir trafen Lunven an Bord der PRB, wo er seine Vorbereitungen für seine zehnte Teilnahme an der Figaro-Regatta abschloss. Die Meisterschaft hatte er 2009 und 2017 bereits zweimal gewonnen, war aber seit fast zehn Jahren nicht mehr angetreten. Der zurückhaltende Franzose, dessen IMOCA-Bilanz eine beeindruckende Reihe von Top-5-Platzierungen sowie einen dritten Platz beim letzten Ocean Race an Bord des Teams Malizia umfasst, ist nach zwei Siegen in den Vorbereitungsregatten mit einem PRB-Team, zu dem auch der aufstrebende junge französische Star Tom Goron gehört, bestens gerüstet.

Lunven gibt bescheiden Goron die Schuld an ihren Erfolgen. „Ich war etwas überrascht von den Ergebnissen, aber andererseits war ich mit Tom, einem sehr guten und talentierten Segler, zu zweit unterwegs“, sagte er gegenüber der IMOCA-Klasse. „Jetzt bin ich aber allein, und ich würde den Trend gerne fortsetzen. Allein wird es aber sicher eine andere Herausforderung, und leider ist Tom dieses Mal nicht an Bord. Es wird aber eine gute Übung, und ich freue mich, wieder allein an diesem Rennen teilzunehmen.“

Laut Lunven macht die Einheitsklasse der tragflügelbootartigen Figaro BENETEAU 3 die Figaro-Klasse gleichzeitig anspruchsvoller und einfacher als die IMOCA-Klasse. „Einerseits ist die Umsetzung des gesamten Projekts deutlich einfacher, da das Boot viel kleiner ist und es sich um eine Einheitsklasse handelt, an der keine Weiterentwicklungen vorgenommen werden können. Insofern ist es wesentlich einfacher“, erklärte er.

„Auf See ist es hingegen wahrscheinlich schwieriger als in der IMOCA-Klasse, da es sich um eine Einheitsklasse handelt. Alle haben das gleiche Boot, und man muss jeden Meter ausnutzen, nicht um etwas zu gewinnen, sondern zumindest um keinen Verlust zu erleiden“, fügte er hinzu. „Es ist also sehr schwierig. Aber genau das ist auch einer der Gründe, warum ich mich dieses Jahr entschieden habe, zur Figaro-Klasse zurückzukehren, und warum ich mich freue, dort zu sein und in dieser wunderbaren Klasse zu segeln.“

Im Profisport allgemein ist es ungewöhnlich, dass Weltklasse-Athleten auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit in eine niedrigere Liga wechseln und damit das Risiko eingehen, von jüngeren Konkurrenten überflügelt zu werden. Doch Lunven hat dieses Risiko gerne in Kauf genommen und betrachtet den Wechsel in die Figaro-Klasse keineswegs als Rückschritt.

„Es ist riskant, das weiß ich“, sagte er. „Aber ich habe nicht das Gefühl, auf ein niedrigeres Niveau zurückzukehren. Ich wechsle in eine andere Klasse, mache eine andere Übung in einem anderen Boot, aber nicht auf ein niedrigeres Niveau. Im Gegenteil, vielleicht ist es sogar ein höheres, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich habe das Gefühl, dass ich mich dadurch weiterentwickle. Es ist eine riskante Entscheidung, aber ich wollte es, weil ich eine etwas größere Herausforderung suchte, und für mich ist es eine große Herausforderung, in die Figaro-Klasse zurückzukehren.“

Ob er es nun wahrhaben will oder nicht, Lunven geht als einer der Favoriten in diese Meisterschaft – mit einer zweiten Etappe von Vigo nach Pornichet und einer dritten und letzten Etappe von dort nach Le Havre – in einem Feld voller potenzieller Sieger. Zu ihnen zählen Lois Berrehar, Zweiter im Jahr 2023 und Dritter im Jahr 2024, der Ire Tom Dolan, der 2024 gewann, sowie der bereits erwähnte Tom Goron und sein hoch gehandelter Landsmann Hugo Dhallenne.

Lunven will sich in den Kreis der sechs Ausnahmeskipper – darunter Beyou – einreihen, die die Solitaire du Figaro bereits dreimal gewonnen haben. Er weist jedoch die Annahme, zu den Favoriten zu zählen, entschieden zurück. „Ehrlich gesagt fühle ich mich überhaupt nicht als Favorit“, sagte er. „Ich bin absolut nicht in dieser Stimmung und konzentriere mich voll und ganz auf die Vorbereitung des Bootes und meine eigene Vorbereitung.“

Und wie sieht es mit seinem Alter aus, wenn er gegen deutlich jüngere Konkurrenten antritt? Der 43-jährige Master Navigator, der 2007 die Rookie-Wertung der Figaro gewann, sagt, dass weder Ausdauer noch mentale oder körperliche Fitness darunter leiden. „Ich fühle mich altersbedingt nicht eingeschränkt oder Ähnliches“, sagte er und fügte hinzu, dass die körperliche Arbeit auf einer Figaro mit ihren kleineren Segeln, die man leichter wechseln oder bewegen muss, deutlich einfacher sei als auf einer IMOCA.

Der Kapitän der PRB ist der Ansicht, dass ihm seine IMOCA-Erfahrung bei seiner Rückkehr zur Figaro zugutekommt, insbesondere aufgrund seiner Kenntnisse im Bereich Meteorologie in der Weltumsegelungsklasse. „Ich denke, ich habe jetzt ein besseres Verständnis für die langfristigen Strategien“, sagte er.

Es werden spannende drei Wochen, in denen wir sehen werden, wie sich Lunven bei einer der härtesten Aufgaben im Segelsport schlägt. Nach seiner Ankunft auf der Figaro kehrt er direkt zur IMOCA zurück und wird als Teil der Crew des DMG Mori Sailing Teams am Ocean Race Atlantic teilnehmen, das am 1. September in New York startet.

Er wird im November nicht an der Route du Rhum-Destination Guadeloupe teilnehmen, sondern als Wetterrouter für Armel Le Cléac’h auf dem Maxi-Trimaran Banque Populaire XI fungieren. Lunven würde gerne noch einmal an der Vendée Globe teilnehmen, hat aber bisher, wie er sagt, diesbezüglich noch keine konkreten Pläne.

„Ja, ich würde es sehr gerne tun“, sagte er, „aber die Zeit rennt für so etwas immer zu schnell und im Moment habe ich für die Vendée Globe 2028 noch nichts in der Tasche…“

Ed Gorman