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Steering the Course, das globale Segelfestival für Frauen von World Sailing, ist dieses Jahr zurück und bietet gleich zwei Gelegenheiten, den Frauensegelsport zu feiern und zu fördern, Frauen und Mädchen für diesen Sport zu begeistern und die Segelgemeinschaft zusammenzubringen.

Das erste Festival findet vom 22. bis 31. Mai 2026 statt, das zweite vom 25. September bis 4. Oktober 2026. Segler, Clubs und Organisationen auf der ganzen Welt erhalten damit die ideale Gelegenheit, Frauen im Segelsport zu unterstützen und die Magie des Lebens auf dem Wasser zu teilen.

Die diesjährige Veranstaltung „Steering the Course“ findet bereits zum sechsten Mal statt und knüpft direkt an das Motto des Internationalen Frauentags 2026 an: „Geben und Nehmen“ – eine Erinnerung daran, dass alle profitieren, wenn wir Unterstützung, Mentoring und Möglichkeiten anbieten.

Im Segelsport bedeutet „Geben und Nehmen“, mehr Frauen und Mädchen dabei zu unterstützen, ihr Potenzial zu entdecken, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und Rollen als Athletinnen, Trainerinnen, Wettkampfrichterinnen und Führungskräfte zu übernehmen.

„Bei ‚Steering the Course‘ geht es darum, Türen zu öffnen und Möglichkeiten zu schaffen, und das diesjährige Motto ‚Geben und Nehmen‘ fängt den Geist dessen, was unsere Gemeinschaft so besonders macht, wirklich ein“, sagte Fiona Kidd, Leiterin der internationalen Entwicklung.

„Wenn wir unsere Zeit, unser Fachwissen und unsere Unterstützung einbringen, helfen wir nicht nur anderen, sondern stärken unseren Sport als Ganzes. Jede angebotene Aktivität, jeder neue Teilnehmer und jede geteilte Geschichte trägt dazu bei, eine inklusivere und lebendigere Zukunft für den Segelsport zu gestalten. Ich ermutige alle unsere Mitglieder, sich zu engagieren, ihren Beitrag zu leisten und Teil von etwas wirklich Bedeutendem zu werden.“

World Sailing hat im Rahmen der diesjährigen Veranstaltung „Steering the Course“ technische Lehrgänge vergeben. Island wird einen Lehrgang für Wettfahrtleiter (Stufe 1) ausrichten, während in Brasilien ein technischer Lehrgang für Trainer (Stufe 1) stattfindet.

Parallel dazu werden Veranstaltungen in Südafrika, Bolivien, St. Vincent und den Grenadinen sowie in Hongkong, China, dazu beitragen, das Bewusstsein für die Möglichkeiten für Frauen und Mädchen, den Segelsport zu entdecken und sich darin weiterzuentwickeln, zu schärfen.

In diesem Jahr unterstützt Sailability Hong Kong bereits zum sechsten Mal das Segelfestival „Steering the Course“. Als einer der ersten Förderer hat die Organisation durch das Festival über 6500 Frauen an den Segelsport herangeführt.

Weitere Details zu den diesjährigen Veranstaltungen finden Sie im Veranstaltungskalender von Steering the Course .

Weitere Informationen zu Steering the Course 2026 finden Sie auf der Website von World Sailing .

Mach mit und teile deine Geschichte!

Während der gesamten Veranstaltung „Steering the Course“ werden die Social-Media-Kanäle von World Sailing Inhalte von Personen, Vereinen und Ländern teilen, die teilnehmen, um die fantastischen Leistungen der Beteiligten weltweit hervorzuheben.

Sie können gerne Bild- und Videomaterial aus Ihrem Land oder Ihrem Segelclub über die sozialen Medien mit uns teilen.

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