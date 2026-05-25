SailGP feiert sein Debüt in Rom 2027

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Die Rolex SailGP Championship macht erstmals überhaupt Station in Rom.

Kurz nach der spektakulären Vorstellung des Rennkalenders für die Saison 2027 in der vergangenen Woche hat der SailGP nun bestätigt, dass die italienische Hauptstadt am 11. und 12. September 2027 Gastgeber des Italy Sail Grand Prix | Rome sein wird – und damit den Auftakt einer neuen dreijährigen Partnerschaft markiert.

Vor der Kulisse einer der weltweit ikonischsten Städte wird sich das Event über zwei Tage hinziehen und rasante Hochgeschwindigkeitsrennen bieten, die von einem eigens errichteten „Race Stadium“ im Porto di Roma aus verfolgt werden können.

Die Bekanntgabe erfolgte im Rahmen einer speziellen Auftaktveranstaltung im Ara-Pacis-Museum, an der unter anderem SailGP-CEO und Mitbegründer Sir Russell Coutts, Mitglieder des Red Bull Italy SailGP Teams sowie lokale Würdenträger – darunter der Präsident der Region Latium, Francesco Rocca, und der Bürgermeister von Rom, Roberto Gualtieri – teilnahmen.

Rom avanciert zu einem der prominentesten Neuzugänge im wachsenden SailGP-Kalender für das Jahr 2027 und reiht sich damit in eine globale Riege ein, der bereits Hongkong, New York, Rio de Janeiro, San Francisco und Dubai angehören.

Die Veranstaltung markiert den dritten Gastauftritt des SailGP in italienischen Gewässern – nach den vorangegangenen Events in Taranto in den Jahren 2021 und 2023 –, ist jedoch das allererste Rennen in der Hauptstadt des Landes.

Coutts bezeichnete die Vereinbarung als einen „bedeutenden Moment“ für das anhaltende globale Wachstum der Meisterschaft.

„Rom ist ein einzigartiger Schauplatz für den SailGP, der antike Geschichte, Architektur und Kultur mit jener modernen, hochmodernen technologischen Innovation verbindet, für die wir bekannt sind“, sagte er.

„Die Aufnahme einer weiteren Weltklasse-Destination in unseren Rennkalender belegt eindrucksvoll, welch attraktives Angebot der SailGP für Städte und Partner weltweit darstellt.“

Zum Rennwochenende werden Tausende von Ticketinhabern erwartet; der Italy Sail Grand Prix Rome verspricht eine gelungene Mischung aus adrenalingeladenen Rennen sowie Unterhaltung, Kulinarik und Live-Erlebnissen an Land.

Der Ticketverkauf für die Veranstaltungen der Saison 2027 beginnt in Kürze. SailGP+-Mitglieder erhalten dabei exklusiven Zugang zum Vorverkauf sowie bevorzugte Möglichkeiten beim Ticketerwerb. Klicken Sie HIER, um sich kostenlos zu registrieren.