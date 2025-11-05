IQFOiL ist mit vier Nominierten bei den World Sailing Awards 2025 vertreten

Auszeichnung für den 11. Stunden-Rennsport-Impact-Award und drei Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year Awards

Die iQFOiL-Klasse wurde für vier World Sailing Awards 2025 nominiert. Darunter der renommierte World Sailing 11th Hour Racing Impact Award 2025 , der ihre wegweisende Arbeit im Bereich ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit würdigt. Als eine von fünf herausragenden globalen Initiativen unterstreicht die Nominierung das innovative und messbare Engagement der Klasse für eine grünere Zukunft des Segelsports und darüber hinaus.

Der Kuehne+Nagel Young World Sailor of the Year Award ist die neueste Auszeichnung der World Sailing Awards, mit denen World Sailing herausragende Leistungen auf allen Ebenen des Segelsports würdigt und feiert. Die für die Awards nominierten Segler können jeden Aspekt des Sports repräsentieren. Die Bewertung der einzelnen Auszeichnungen erfolgt durch eine unabhängige Expertenjury, die die Vielfalt der gesamten maritimen Branche widerspiegelt.

Die iQFOiL-Klasse ist stolz auf ihre drei Nachwuchssegler . Bei den Mädchen hat Tamar Steinberg (ISR) sowohl im Jugend- als auch im Seniorenbereich internationale Erfolge im iQFOiL-Segeln gefeiert – ein außergewöhnliches Jahr für die junge Athletin. Auf Gold bei der U23-Weltmeisterschaft 2024 und Bronze bei der Europameisterschaft 2024 folgten Gold bei der Semaine Olympique Française in Hyères 2025 und Silber bei der iQFOiL-Weltmeisterschaft 2025. Sie ist Teil des starken israelischen Geschwaders, das bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris zwei Medaillen gewann: Gold bei den Männern mit Tom Reuveny und Silber bei den Frauen mit Sharon Kantor.

Bei den Jungen befinden sich zwei australische Segler in hervorragender Form im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles und bereiten sich sogar noch intensiver auf die Heimspiele 2032 in Brisbane vor. Grae Morris, der bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris die Silbermedaille gewann, setzte seine Dominanz fort und sicherte sich seinen ersten Sieg bei einem internationalen Senioren-Event, den iQFOiL International Games in Cádiz. Diesen Erfolg bestätigte er mit dem Gewinn der Trofeo SAR Princesa Sofia. Zuletzt gewann er die iQFOiL-Weltmeisterschaft der U23. Grae erreichte zudem einen beeindruckenden zweiten Platz bei der französischen Olympiawoche in Hyères. Mit gerade einmal 21 Jahren ist Morris ein herausragender Botschafter des Segelsports und ein Vorbild für junge Athleten, insbesondere für den aufstrebenden iQFOiL-Segler in Australien.

Rory Meehans Leistungen in dieser Saison spiegeln eine seltene Mischung aus Talent, Beharrlichkeit und Nationalstolz wider, während er sich weiterhin als treibende Kraft im Windfoiling-Zirkus erweist. Mit nur 18 Jahren hat Rory eine phänomenale Saison hingelegt und sich kürzlich bei den Jugend- und Juniorenweltmeisterschaften 2025 in Brest, Frankreich, zum U19-Weltmeister im iQFOiL gekrönt – eine unglaubliche Leistung gegen 149 der weltbesten Nachwuchs-Windfoiler. Bereits zu Beginn der Saison zeigte er bei der Trofeo Princesa Sofia in Palma eine herausragende Leistung und belegte in einem hochkarätig besetzten Seniorenfeld den 29. Platz von 111 Teilnehmern. Dieses Ergebnis war ein Höhepunkt seiner Saison und bewies, dass er mit den besten Athleten auf Olympia-Niveau mithalten kann. Diese Leistung ergänzt seine starken Ergebnisse bei den Weltmeisterschaften 2025 in Aarhus (43. Platz von 117 Seglern) und der Semaine Olympique Française in Hyères (35. Platz von 75 Seglern), wo er sich in der Eliteklasse der Senioren konstant behaupten konnte. Er erreichte außerdem jeweils den zweiten Platz bei nationalen Regatten wie Sail Sydney und Sail Melbourne, beide Male hinter dem Silbermedaillengewinner von Paris 2024, Grae Morris.

Der 11th Hour Racing Impact Award, der nun zum siebten Mal verliehen wird, ist die höchste Auszeichnung von World Sailing für Nachhaltigkeit. Unterstützt von 11th Hour Racing und im Einklang mit der Nachhaltigkeitsagenda 2030 von World Sailing , würdigt der Preis herausragende Projekte mit replizierbaren und wirkungsvollen Strategien. Für 2025 wurde der Umfang der Auszeichnung erweitert, um Initiativen auszuzeichnen, die nicht nur den ökologischen Fußabdruck verringern, sondern auch die sozialen Auswirkungen verbessern.

Die iQFOiL-Klasse , die offizielle Windsurfausrüstung für die Olympischen Spiele 2024 in Paris und 2028 in Los Angeles, setzt weltweit neue Maßstäbe. In Zusammenarbeit mit dem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Partner Starboard ist diese Klasse die erste im olympischen Segelsport, die zehnfach klimapositiv ist . Das bedeutet, dass sie den CO₂-Fußabdruck ihrer Ausrüstung und internationaler Veranstaltungen um mehr als das Zehnfache kompensiert.

Ein Modell für nachhaltigen Sport

Durch das Impact-Programm von Starboard von StarboardJede verkaufte iQFOiL-Platine führt zu Folgendem:

Es wurden 22 Mangrovenbäume gepflanzt , wodurch der CO2-Fußabdruck des Boards um mehr als das Zehnfache kompensiert wird.

, wodurch der CO2-Fußabdruck des Boards um mehr als das Zehnfache kompensiert wird. 11,4 kg Plastik wurden von den Küsten Thailands und Myanmars entfernt, was dem Gewicht des Bretts entspricht.

Doch die Initiative geht weit über reine Ausgleichsmaßnahmen hinaus. Die Mangrovenpflanzungen fördern die langfristige Widerstandsfähigkeit der Küstenregionen , die Einkommensgenerierung , Solaranlagen und den Zugang zu Süßwasser in gefährdeten Gemeinden und tragen gleichzeitig zur Umweltbildung bei., über 155.000 Mangroven, die von VERRA zertifiziert wurden.Seit 2021 hat der Kurs dazu beigetragen, über 155.000 Mangroven zu pflanzen , die von VERRA zertifiziert wurden.

Jede Veranstaltung im iQFOiL-Kalender wird von detaillierten CO₂-Fußabdruckanalysen begleitet, die die Anreise der Athleten und ihren Energieverbrauch berücksichtigen. Sämtliche Emissionen werden durch das Mangrovenprogramm kompensiert, sodass jede Regatta einen Beitrag zum Klimaschutz leistet und nicht nur Ressourcen verbraucht.

Die Ausrüstung selbst ist ein Beweis für Innovation. Mit einer kompletten Olympia-Anlage, die 752,5 kg CO₂e produziert, forscht Starboard aktiv an Öko-Materialien wie Vulkanfasern und recyceltem Nylon und stellt seine Produktionsanlagen auf erneuerbare Energien um.

„Im Sport geht es darum, Grenzen zu überschreiten“, sagte Svein Rasmussen , Gründer von Starboard. „Dank unserer Zusammenarbeit mit der Worldview International Foundation haben wir die iQFOiL-Klasse zu einem Vorreiter in Sachen klimapositiver Leistung gemacht. Nun blicken wir optimistisch auf Los Angeles 2028 und hoffen, dass die gesamten Olympischen Spiele nicht nur klimaneutral bleiben, sondern zu einem globalen, klimapositiven Ereignis werden können.“

Jetzt abstimmen

Die Vergabe des Preises 2025 erfolgt durch eine Jury unabhängiger Experten aus der Schifffahrtsbranche sowie durch eine öffentliche Abstimmung , die 2020 eingeführt wurde, um die Beteiligung der Öffentlichkeit zu erhöhen. Der Gewinner erhält ein Preisgeld von 10.000 US-Dollar und eine symbolträchtige Trophäe aus recycelten Kohlenstofffasern eines America’s-Cup-Bootes, die Innovation und Erneuerung verkörpert.

Die Abstimmung ist nun für alle geöffnet. Geben Sie Ihre Stimme für iQFOiL ab und unterstützen Sie eine Bewegung, die nicht nur den Segelsport revolutioniert, sondern auch die öffentliche Wahrnehmung dessen, was Sport für unseren Planeten leisten kann, verändert.