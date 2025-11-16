Beyou und Lagravière feiern auf Charal einen beeindruckenden Sieg im Transat Café L’OR

1

Die französischen Segler Jérémie Beyou und Morgan Lagravière an Bord der Charal segelten heute zum Sieg bei der 17. Ausgabe der Transat Café L’OR und feierten damit einen überzeugenden Sieg in der IMOCA-Klasse.

Als Beyou und Lagravière bei tropischen Regengüssen vor Fort-de-France auf Martinique in der französischen Karibik ihr Ziel erreichten, hatten sie seit ihrem Start in Le Havre am 26. Oktober insgesamt 5.467,42 Seemeilen zurückgelegt, mit einer bemerkenswerten Durchschnittsgeschwindigkeit von 19,25 Knoten.

Für den 49-jährigen Beyou, der bereits fünfmal an der Vendée Globe teilgenommen hat, war dies eine überaus willkommene Rückkehr auf das oberste Treppchen des Podiums, die ihm in den letzten Jahren verwehrt geblieben war. Für Lagravière bedeutet der Sieg den Hattrick bei diesem Rennen, nachdem er bereits die beiden vorherigen Ausgaben 2021 und 2023 für sich entscheiden konnte.

Der schwarz-rote Charal, entworfen von Sam Manuard, war von Beginn an schnell und mischte in der Anfangsphase immer im Kampf gegen die Konkurrenten MACIF Santé Prévoyance, Allagrande MAPEI und 11th Hour Racing mit.

Beyou und Lagravière übernahmen vor Kap Finisterre die Führung, verloren sie aber vor Madeira, als sich das Feld bei schwachem Wind verdichtete. Sobald die Führenden jedoch die Nordostpassatwinde erreichten, hatte Charal die Kontrolle zurückerlangt und war von da an bis ins Ziel vor dem Wind uneinholbar.

Beyou und Lagravière konnten ein Tempo wie bei Passatwind durchhalten, das weder 11th Hour Racing, das Zweiter wurde, noch MACIF Santé Prévoyance, das Dritter wurde, erreichen konnten.

Beide Männer waren nach ihrem Transatlantik-Sprint zwar erschöpft, aber überglücklich. Beyou, der auch dreimaliger Figaro-Sieger ist, sagte, dass alles perfekt zusammengepasst habe und eine makellose Leistung ermöglicht wurde. „Es lief einfach alles, sogar dieser kleine Regenschauer, der mich jetzt abkühlt“, scherzte er. „Wir haben beim Transat Café L’OR wirklich geschwitzt. Wir haben alles gegeben, um dieses Ergebnis zu erzielen. Und der Abstand war bis zur letzten Nacht so gering – wir wollten unbedingt weiter Vollgas geben. Es war eine unglaubliche Fahrt von Anfang bis Ende mit Morgan. Vielen Dank an ihn!“

Lagravière wurde gefragt, wie es sich anfühlt, dieses klassische Rennen nun dreimal in Folge gewonnen zu haben. „Jedes Mal ist es eine andere Geschichte, ein anderes Abenteuer“, sagte er. „Ich bin mir nicht sicher, ob man die einzelnen Ausgaben großartig vergleichen kann, außer dass wir alle Segelboote sind. Die Strecke hat immer ihre Besonderheiten, und die Paarungen auch.“

„Das war das erste Mal, dass ich mit Jérémie gesegelt bin, der Beginn einer neuen Geschichte“, fügte er hinzu. „Es ist also großartig, das gemeinsam zu erleben und dies dem Team mitzugeben, das schon lange auf einen Sieg bei einem der großen Klassiker gewartet hat.“

Beyou war seit 2021 jedes Jahr unter den Top-Fünf der IMOCA Globe Series Championship. Er sagte, er habe nie daran gezweifelt, dass er wieder gewinnen würde, nachdem er dies seit den Défi Azimut 48 Stunden im Jahr 2023 und dem gleichen Event im Jahr 2020, als er auch die Vendée Arctique gewann, nicht mehr geschafft hatte.

„Ich wusste, dass der Sieg zurückkommen würde“, sagte er. „Aber dafür musste alles perfekt zusammenpassen … das Boot musste sich weiterentwickelt haben, man brauchte den richtigen Co-Skipper, die Vorbereitung war perfekt, keine Fehler. Und dieses Mal hat alles gepasst. Ich habe nie die Hoffnung verloren. Ich wusste, ich konnte es schaffen, das Team konnte es schaffen, und Charal hat nie aufgegeben. Es hat sich ausgezahlt, und dieser Sieg ist wirklich etwas Besonderes.“

Knapp sechs Stunden nach Charals Zieleinlauf belegten Francesca Clapcich und Will Harris beim 11th Hour Racing den zweiten Platz und stellten dabei mehrere Rekorde auf. Clapcich und Harris sind das erste nicht-französische Duo, das seit 2011 bei diesem Event auf dem Podium stand, und die 37-jährige Clapcich ist die erste Frau seit Ellen MacArthur im Jahr 2005, der dies gelang.

Dieses Duo lieferte sich ein bemerkenswertes Rennen mit einem Boot, dem man bei leichten Winden die Geschwindigkeit der neueren Konkurrenten zutraute. Wie alle Crews der 18 Boote starken IMOCA-Flotte überstanden sie die schwierige Ausfahrt aus dem Ärmelkanal und übernahmen dann auf dem Weg zu den Kanarischen Inseln zeitweise die Führung. Während der langen Passatwindetappe lieferten sie sich ein ständiges Duell mit Sam Goodchild und Loïs Berrehar auf der MACIF Santé Prévoyance und überholten diese schließlich einen Tag vor dem Ziel.

Harris, für den dies eines seiner besten Ergebnisse in einer erfolgreichen Karriere in der IMOCA-Klasse ist, sagte, das Duo habe bei der Anfahrt zu den Kanarischen Inseln eine großartige taktische Entscheidung getroffen, die ihnen die Führung verschaffte, und von da an hätten sie auf ihre Instinkte vertraut und ein souveränes Rennen gesegelt.

„ Danach haben wir einfach auf uns selbst vertraut, das getan, was wir für richtig hielten, und es hat einfach geklappt“, sagte er. Er lobte Beyou und Lagravière und sagte, ihre Leistung sei außergewöhnlich gewesen: „Sie waren einfach unglaublich schnell – mit ihrem Boot haben sie im Moment eine ganz neue IMOCA-Klasse geschaffen.“

Für Clapcich war dieses Rennen ein hervorragender Auftakt für ihre Kampagne in diesem Boot bis hin zur nächsten Vendée Globe. Sie sagte, Harris sei eine der besten Seglerinnen, mit denen sie je gesegelt sei – und zwar in jeder Hinsicht, von der Leistung über die Bootswartung und Navigation bis hin zur Strategie. Und sie sprach über die große Mühe, die beide sich gegeben hatten, um ihr Abenteuer mit Fans auf der ganzen Welt zu teilen.

„Ich denke, wir haben es ganz gut geschafft, Geschichten für die Menschen zu erzählen, die zu Hause sind, uns folgen und uns unterstützen“, sagte sie. „Das ist auch ein ganz wichtiger Grund, warum ich segle, und es geht darum, mit vielen unserer Freunde und Familien zu teilen, was wir an Bord erleben.“

Die beiden hatten gemeinsam eine tolle Zeit auf dem Wasser, und das scheint ein wesentlicher Bestandteil ihres Erfolgs gewesen zu sein. „Wir sind mit einem großartigen Ergebnis hierhergekommen – weit besser als erwartet“, sagte Harris. „Und dabei hatten wir auch noch unglaublich viel Spaß. Ich denke, genau das ist Frankies Verdienst: Er sorgt dafür, dass wir alles, was wir tun, auch wirklich genießen.“

Knapp zwei Stunden nach dem 11. Rennen überquerten Goodchild und Berrehar auf der MACIF Santé Prévoyance die Ziellinie. Besonders Goodchild bemühte sich, das Positive zu sehen; er war sichtlich unzufrieden, nach einer herausragenden Saison auf diesem Boot nur den dritten Platz auf dem Podium zu belegen.

„Ich gebe zu, vor zwei Tagen war ich etwas enttäuscht“, sagte er und bezog sich dabei auf den Moment, als ihm klar wurde, dass sie von 11th Hour Racing eingeholt und überholt werden würden. „Dann dachte ich: Es ist trotzdem eine unglaubliche Leistung, Dritter zu werden … leider hatten wir die Messlatte vor dem Rennen zu hoch gelegt, daher die Enttäuschung. Aber die beiden Teams vor uns sind sehr stark, wirklich beeindruckend.“

Goodchild zollte auch Beyou, Lagravière und dem Charal-Team Anerkennung: „Morgan und Jérémie haben eine fantastische Leistung erbracht. Jérémie hatte dieses Jahr ein klares Ziel – dieses Rennen zu gewinnen. Sie haben viel Mühe und Zeit investiert. Sie haben eine Segelkonfiguration speziell für die Passatwinde entwickelt und das Boot optimal auf diese Bedingungen abgestimmt. Sie sind ein Risiko eingegangen, und es hat sich gelohnt – Hut ab vor ihnen!“

Berrehar, der auf seine eigene neue IMOCA wartet, sagte, er habe das Rennen mit Goodchild sehr genossen. „Es klingt komisch, aber bald werden wir tatsächlich Konkurrenten sein“, sagte er. „Deshalb war es eine Gelegenheit, den Moment richtig auszukosten. Ich hatte das Glück, dieses Rennen auf diesem wunderschönen Boot, mit einem großartigen Team und mit diesem tollen Kerl zu fahren.“

Er sagte, er sei von der Geschwindigkeit des Bootes überwältigt gewesen. „Das Tempo dieser Boote – die Durchschnittsgeschwindigkeiten – ist Wahnsinn“, sagte er. „Das war mein erstes Transatlantikrennen auf solch leistungsstarken Booten. Ich habe gelernt, wie anstrengend, aber auch wie fantastisch es ist. Die Geschwindigkeiten, die wir erreichten – ich konnte die Zahlen kaum fassen. Es ist körperlich nicht immer einfach, aber leistungsmäßig ist es berauschend.“

Ed Gorman