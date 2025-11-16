IMOCA Video TRANSAT CAFÉ L’OR Jérémie Beyou und Morgan Lagravière auf Charal gewinnen

Das französische Duo Jérémie Beyou und Morgan Lagravière (Charal 2) holte sich am Freitagmorgen den Sieg in der IMOCA-Klasse beim TRANSAT CAFÉ L’OR Le Havre Normandie Zweihand-Rennen, als sie um 5.15 Uhr Ortszeit (minus 4 Stunden UTC) die Ziellinie überquerten.

Ihre Gesamtzeit für die Strecke beträgt 11 Tage, 19 Stunden, 45 Minuten und 18 Sekunden.

Für Beyou ist es der erste große Sieg bei einem Hochseerennen seit 2020, während Co-Skipper Lagravière das IMOCA-Rennen zum dritten Mal in Folge gewinnt – ein neuer Rekord bei der 17. Auflage der alle zwei Jahre stattfindenden Kaffeeroute.

Der Sieg ist für den hochtalentierten und extrem ehrgeizigen Beyou, der La Solitaire bereits dreimal gewonnen hat, aber bei vielen seiner wichtigsten IMOCA-Regatten mit technischen Problemen – kleineren wie größeren – zu kämpfen hatte, umso süßer. Die Verpflichtung von Lagravière, der 2023 und 2021 mit Thomas Ruyant siegte, als Co-Skipper hat maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen, ebenso wie die technischen Fortschritte, die der leistungsstarken, schwarzrumpfigen, von Sam Manuard entworfenen IMOCA auf dieser Strecke einen Geschwindigkeitsvorteil verschafft haben.

Quelle: Servicepresse des Transat Café l’OR