AMERICA’S CUP erreicht historischen Moment im Weltsegeln – Partnerschaftsabkommen

In einem wegweisenden Moment für den Segelsport hat der America’s Cup, die älteste internationale Sporttrophäe, die seit 1851 ausgetragen wird, eine neue Ära der gegenseitigen Führung eingeläutet.

Die Schaffung einer kühnen neuen Führungsstruktur, die alle teilnehmenden Teams des 38. Louis Vuitton America’s Cup zusammenbringt, um den America’s Cup gemeinsam zu gestalten und weiterzuentwickeln.

Die America’s Cup Partnership (ACP) hat den nächsten wichtigen Meilenstein des Abkommens erreicht und damit die neue Ära der ältesten Trophäe im internationalen Sport eingeläutet.

Die Partnerschaft wird sich weiterhin auf Innovationen konzentrieren und gleichzeitig Wachstum und langfristige Investitionen ermöglichen, um eine Plattform für finanzielle Stabilität für die Veranstaltung und die Teams zu schaffen.

Die Zeit drängt: Am 31. Oktober 2025 endet die Anmeldefrist für Teams, die am 38. Louis Vuitton America’s Cup teilnehmen und der America’s Cup Partnership beitreten möchten.



Der Titelverteidiger, Emirates Team New Zealand, das den Royal New Zealand Yacht Squadron vertritt , und der Herausforderer, das britische Team Athena Racing, das den Royal Yacht Squadron Ltd vertritt , haben sich offiziell auf die Bedingungen für die Gründung der America’s Cup Partnership (ACP) geeinigt, nachdem sie diese Woche in New York die letzten Punkte zur Gründung der Partnerschaft ausgearbeitet hatten.

Diese historische Vereinbarung markiert das erste Mal in der 174-jährigen Geschichte der Veranstaltung, dass sich die teilnehmenden Teams unter einer gemeinsamen Führungs- und Geschäftsstruktur zusammengeschlossen haben, um die Wettbewerbe dauerhafter zu organisieren, die wirtschaftlichen Gewinne zu teilen und die Interaktion mit den America’s-Cup-Fans auf der ganzen Welt zu maximieren.

Die America’s-Cup-Partnerschaft wird von einem neuen Gremium geleitet, in dem jedes Team einen Sitz hat. Dieses Gremium wird ein unabhängiges Managementteam einsetzen, das sich auf kommerzielles Wachstum, langfristige Investitionen in die Veranstaltung und die Teams sowie die kontinuierliche technische Weiterentwicklung und Innovation im Rahmen der alle zwei Jahre stattfindenden America’s-Cup-Wettbewerbe konzentriert. Die Partnerschaft nimmt am 1. November 2025 ihre Tätigkeit auf.

ACP fungiert als zentrale Konsortialfunktion für die Teams, analog zu anderen erfolgreichen globalen Sportveranstaltungen. Ziel ist die Planung, das Management, die Organisation und die Vermarktung aller Aspekte des America’s Cup über die laufenden Veranstaltungszyklen hinweg als Weltklasse-Sportevent, um dessen kommerziellen Wert und weltweites Ansehen zu steigern. Dies umfasst die Eigentumsrechte, die Verwaltung und die Verwertung von Rechten, Verträgen, Einnahmen, Vermögenswerten, Personal und Aktivitäten, die für die effektive Durchführung der Veranstaltungen gemäß den Governance-Dokumenten – der Schenkungsurkunde und dem Louis Vuitton 38th America’s Cup Protocol – erforderlich sind.

Grant Dalton, CEO von Emirates Team New Zealand , erklärte: „Der America’s Cup ist seit 174 Jahren die Königsdisziplin des Segelsports. Innovation und Technologie sind fester Bestandteil seiner DNA. Lange Zeit wurde er jedoch ereignisbezogen organisiert, ohne eine langfristige Planungsstruktur. In der Technologie der Teams und der Veranstaltung selbst schlummert ein enormes, ungenutztes Potenzial an geistigem Eigentum und kommerziellem Wert. Wie andere erfolgreiche Sportarten im letzten Jahrzehnt gezeigt haben, sind wir überzeugt, dass wir durch die Zusammenarbeit mit anderen Teams und den Aufbau einer dauerhafteren Governance- und Kommerzialisierungsorganisation gemeinsam das unglaubliche globale Wachstum und die Popularität erreichen werden, die der America’s Cup und seine Fans verdienen.“

„Der Erfolg der ACP-Gründung ist einer mutigen gemeinsamen Vision sowie erheblichen Zugeständnissen aller Beteiligten zu verdanken, um dies zum Wohle des Sports und der Veranstaltung zu ermöglichen. Die Fans können sich auf mehr Rennen, innovative Formate, mehr Kontinuität in den Teams und noch mehr spannende Wettkämpfe zwischen den technologisch fortschrittlichsten Booten der Welt freuen, denn genau das will die ACP bieten.“

Sir Ben Ainslie, CEO und Teamchef von Athena Racing, sagte: „Die Gründung des ACP ist ein wahrhaft historischer Moment für den America’s Cup und hat zwölf Monate und teamübergreifende Zusammenarbeit erfordert. Erstmals schließen sich die Teams nicht nur als Rivalen auf dem Wasser zusammen, sondern auch als gemeinsame Partner für die Zukunft des Cups. Dieser gemeinschaftliche Ansatz ermöglicht es uns, das globale kommerzielle Potenzial des Cups auszuschöpfen und gleichzeitig sein einzigartiges Erbe zu bewahren. Er markiert den Beginn einer aufregenden neuen Ära – nicht nur für die Teams, sondern auch für Fans, Partner und den Segelsport.“

Commodore David Blakey vom RNZYS sagte: „Die Gründung der America’s-Cup-Partnerschaft war eine gewaltige Herausforderung. Als derzeitiger Treuhänder und Inhaber des America’s Cup ist der RNZYS sehr stolz auf seine Rolle, die er gemeinsam mit dem Royal Yacht Squadron gespielt hat, um die Grundlagen für einen gemeinsamen Weg im America’s Cup zu schaffen. Dabei haben wir die Schenkungsurkunde und viele der grundlegenden Prinzipien des Cups respektiert, die auch unserem Club wichtig sind, insbesondere das kontinuierliche Wachstum, die Weiterentwicklung des Sports und die Förderung junger Segler. Jetzt, da die Partnerschaft etabliert ist, freuen wir uns darauf, die Teams wieder auf dem Wasser zu sehen und sie auf die Regatten im Jahr 2027 vorzubereiten.“

Commodore Bertie Bicket von RYS Ltd erklärte: „Diese Vereinbarung ist ein Wendepunkt, nicht nur für den America’s Cup, sondern für den gesamten Segelsport. Der Royal Yacht Squadron begleitet den Cup seit seiner Gründung im Jahr 1851 und wir sind stolz darauf, in dieser neuen Ära der Zusammenarbeit und gemeinsamen Führung eine führende Rolle bei der Gestaltung seiner Zukunft zu spielen. Die America’s-Cup-Partnerschaft bietet eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum, Innovation und Fairness unter allen Teilnehmern – Werte, die das Herzstück unseres Sports bilden.“

Die Zeit drängt für die Teams, sich offiziell für den 38. Louis Vuitton America’s Cup in Neapel anzumelden. Es wurde vereinbart, dass der Anmeldeschluss für die erste Anmeldefrist für Teams, die Teil der America’s Cup Partnership werden möchten, der 31. Oktober 2025 sein wird.

Ab dem 1. November tritt die Partnerschaft in eine praktischere Phase der Umsetzung ein, mit der Übertragung von Vermögenswerten, der Einrichtung wichtiger Ausschüsse und der Ernennung wichtiger AKP-Mitarbeiter, während die operative Planung vor Ort in Neapel mit der Entwicklung des Veranstaltungsgeländes Bagnoli und des gesamten Veranstaltungskalenders, einschließlich der Sicherung von Vorregatta-Austragungsorten für 2026 und 2027, fortgesetzt wird.

Ein besonderer Dank gilt den Beratern, die unermüdlich an der Realisierung dieser komplexen Vereinbarung gearbeitet haben, darunter Centerview Partners exklusive Finanzberater von Emirates Team New Zealand, Hogan Lovells, Milbank, Becker Kemp und Simpson Grierson alle Anwälte von Athena Racing sowie Sidley Austin, Harmos Horton Lusk und Bell Gully alle Anwälte von Emirates Team New Zealand.