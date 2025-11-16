Segel-Strategie für den America’s Cup Video: Insights von Weltmeisterin Tina Lutz

Was braucht es, um beim America’s Cup zu siegen ?

Die Segel-Olympiamedaillengewinnerin und Weltmeisterin Tina Lutz spricht mit Philip Gisdakis, Chef-Anlagestratege der HypoVereinsbank, über die perfekte Strategie und Taktik im Segeln. Wie hängen diese beiden Faktoren zusammen? Welche Rolle spielen Spezialist:innen beim Erfolg?

Entdecke die Geheimnisse der Segelstrategie und erfahre, wie sich Segeln und Banking in der Notwendigkeit von Präzision und Expertise ähneln. Ein Muss für Segel- und Strategie-Fans!

Es sind Spezialist:innen, die eine Sache zum Erfolg führen. Das ist im Segelsport so. Und im Banking nicht anders. — Empowering Communities To Progress.

