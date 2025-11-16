37th America’s Cup - Puig Women's America's Cup - Race Day 5 - Group A

Segel-Strategie für den America’s Cup Video: Insights von Weltmeisterin Tina Lutz

in

Was braucht es, um beim America’s Cup zu siegen ?

Die Segel-Olympiamedaillengewinnerin und Weltmeisterin Tina Lutz spricht mit Philip Gisdakis, Chef-Anlagestratege der HypoVereinsbank, über die perfekte Strategie und Taktik im Segeln. Wie hängen diese beiden Faktoren zusammen? Welche Rolle spielen Spezialist:innen beim Erfolg?

Entdecke die Geheimnisse der Segelstrategie und erfahre, wie sich Segeln und Banking in der Notwendigkeit von Präzision und Expertise ähneln. Ein Muss für Segel- und Strategie-Fans!

Es sind Spezialist:innen, die eine Sache zum Erfolg führen. Das ist im Segelsport so. Und im Banking nicht anders. — Empowering Communities To Progress.

Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer paneuropäischen Geschäftsbank mit einem einzigartigen Angebot in Italien, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa. — 👉 Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/user/hypovere… 👉 Auf LinkedIn folgen:   / hypovereinsbank-unicredit-bank-ag  

Das könnte Dich auch interessieren
36. America`s Cup : 1 Tag36. America`s Cup: Video 3 Tag / Stand 3:3 !
SailGP: Video Highlights 1.Tag Aarhus SailGP
America`s Cup: Video Alinghi Red Bull Racing präsentiert sich zum 37. America`s CupAmerica`s Cup: Alinghi will mit Red Bull F1 Team den America`s Cup gewinnen
SailGP Video: die zweijährige Entwicklung der Strategen wurde ins Rampenlicht gerückt, während die Liga das Jubiläum des Women’s Pathway feiertSailGP: die zweijährige Entwicklung der Strategen wurde ins Rampenlicht gerückt
Video Luna Rossa Prototyp wurde getauftVideo Luna Rossa Prototyp wurde getauft
whatsapp image 2025 11 07 at 20 49 15IMOCA Video TRANSAT CAFÉ L’OR Jérémie Beyou und Morgan Lagravière auf Charal gewinnen
Asia Pacific Championship Formula Kite 2022Asia Pacific Championship Formula Kite 2022
WASZP European Games 2022WASZP European Games 2022