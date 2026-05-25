Formula Kite World Championships 2026 gewinnen Lauriane Nolot X Maximilian Maeder „Besser geht’s nicht!“

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Der für Viana do Castelo typische Wind und die Dünung sorgten für sensationelle Kitefoil-Bedingungen bei den heutigen Medaillenrennen und bildeten die perfekte Kulisse für ein würdiges Finale der Weltmeisterschaft 2026. Man hätte sich keinen besseren Ort für die Entscheidung der Weltmeistertitel ausdenken können: Der Atlantik bot mit seiner kräftigen Brise und den drehenden Winden genau die richtige Herausforderung und erwies sich als idealer Segeltest für die heutigen Finalisten.

© IKA media/Robert Hajduk – Lauriane Nolot (FRA)

Die Schweizerin Elena Lengwiler kämpfte sich mit einer herausragenden Leistung durch das Feld. Sie gab nie auf, startete von Platz 10 und sicherte sich schließlich die Bronzemedaille.

„Ich hatte nichts zu verlieren“, sagte Lengwiler. „Ich bin von Startplatz 10 ins Rennen gegangen, also musste ich alles geben, um zu gewinnen. Ich habe versucht, keine Fehler zu machen, sauber zu fahren und mit meiner letzten Kraft zu pushen.“

Für den Schweizer Fahrer war es im Halbfinale ein Wettlauf gegen die Zeit: „Ich wollte vor dem zweiten Rennen meinen Kite wechseln, hatte aber keine Zeit mehr, also musste ich einfach beim 15-Meter-Kite bleiben, das war etwas schwierig!“

Nach einer 1,1-Minuten-Strafe gegen die Chinesin Wan Li, die im Halbfinale ihrer Gegenspielerin nicht genügend Raum gelassen hatte, erreichte die US-Amerikanerin Daniela Moroz neben Lengwiler das Finale und traf dort auf Lauriane Nolot und Jessie Kampman. Mit dem wohl stärksten Teilnehmerfeld in einem Frauenfinale aller Zeiten versprach das Finale jede Menge Action!

© IKA media/Robert Hajduk – Jessie Kampman (NED)

Nach einem starken Start ins Finale ereignete sich für die sonst so zuverlässige Jessie Kampman ein verheerender Zwischenfall. Von Lengwiler und Moroz in die Kurve gedrängt, musste die Niederländerin die Layline überschreiten. In einem explosiven Antritt stürzte Kampman auf der linken Seite, als sie sich quer über die Strecke kämpfte, und verspielte damit ihre Chance, ihren Weltmeistertitel von 2025 zu verteidigen. Während Lauriane Nolots Hauptkonkurrentin nun am Ende des Feldes lag, nutzte die Französin ihre Chance, fand ihren Rhythmus und konnte Lengwiler und Moroz auf Distanz halten, um sich den entscheidenden Sieg zu sichern und ihren dritten Weltmeistertitel zu erringen.

„Mann, war das verrückt, so windig! Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, zu wenden, und dann ging es nur noch darum, die Kontrolle über das Ergebnis zu behalten. Elena hat auf dem Vorwindkurs so hart gepusht! Ich kann es immer noch nicht fassen, es ist unglaublich. Ich war heute ziemlich nervös, weil ich wusste, dass es ein harter Kampf mit Jessie werden würde, aber ich wusste auch, dass ich es schaffen kann. Jetzt tun mir die Wangen vom vielen Lächeln weh!“, ruft Nolot strahlend nach ihrem Sieg.

Nachdem Nolot letztes Jahr ein leichteres Trainingspensum hatte, war er sich unsicher, was er von den Rennen dieser Saison erwarten sollte. „Ich habe letztes Jahr nicht so viel trainiert und dachte, es könnte ein schwieriges Jahr werden. Aber diesen Winter habe ich mich entschieden, richtig Gas zu geben, und ich habe das Gefühl, es zahlt sich aus. Ich wusste, dass ich schnell bin, denn diese Woche habe ich Selbstvertrauen gewonnen und wusste, dass ich Rennen gewinnen kann. Ich denke, heute kam es vor allem auf meine Strategie auf dem Wasser an. Ich glaube, es hat sich ausgezahlt, ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen. Ich bin superglücklich und wirklich stolz auf mich.“





© IKA media/Robert Hajduk – Lucas Fonseca (BRA)

Auch das Herrenrennen war von Beginn des Viertelfinals an packend. Der Brasilianer Lucas Fonseca zeigte eine überragende Leistung. Nachdem er gestern noch knapp den Einzug in die Medaillenränge verpasst hatte, gab der junge Brasilianer heute in jedem einzelnen Rennen Vollgas. Der Österreicher Valentin Bontus gewann das Halbfinale und zog zusammen mit Fonseca ins Finale ein, wo sie auf Gian Stragiotti und Maximilian Maeder treffen. Alle Fahrer entschieden sich für einen Backbordstart, wobei Maeder und Stragiotti ihre Laylines an der Luvtonne unglaublich präzise wählten.

„ Diese Anfahrt zur ersten Boje… Ich hatte solche Angst, innerlich zitterte ich am ganzen Körper. Ich musste mich auf dem Board stabil halten, aber innerlich war ich völlig aufgelöst. Als ich die erste Boje überquert hatte, war ich so erleichtert, ein größeres Gefühl der Erleichterung werde ich so schnell nicht wieder erleben!“, bemerkte Maeder zu dem seltenen Fehler des erfahrenen Singapurers, der die ganze Woche über nahezu fehlerfrei gefahren war. Anders als sein Teamkollege konnte Stragiotti sein Foil nicht bis zur Boje hochpumpen und musste stattdessen einen Doppelschlag machen. Dieses kostspielige Manöver warf ihn ans Ende des Feldes zurück.

Unterdessen erhöhten Fonseca und Bontus den Druck auf den Führenden Maeder, der die Herausforderung später anerkannte: „Hut ab vor meinen Konkurrenten, die mich so hart gefordert haben.“

© IKA media/Robert Hajduk – Gian Stragiotti (SUI)

Während sich an der Spitze ein erbitterter Kampf abspielte, setzte Stragiotti alles daran, sich wieder ins Titelrennen einzumischen. Er wendete früh nach der Leetonne und machte deutliche Boden gut. Ein starker VMG brachte ihn zurück auf den zweiten Platz. Maeder und Stragiotti lernten aus ihren Fehlern und rundeten die nächste Tonne nacheinander. Sie hielten ihre Positionen bis zum nervenaufreibenden Ende, bis Maeder schließlich den Sieg und damit seinen dritten Weltmeistertitel errang, knapp vor seinem Trainingspartner Stragiotti. „Es war unglaublich, wir lieferten uns so enge Duelle! Es war ziemlich windig und die 15 Meter waren richtig stark“, erklärte Stragiotti, überglücklich über seine Silbermedaille. „Endlich habe ich es ins Finale geschafft und bewiesen, dass ich mit den Besten auf dem Podium stehen kann. Besser geht es nicht, mit meinem Teamkollegen ganz oben! Wir haben uns gegenseitig angefeuert: ‚Wir haben es geschafft!‘“ Und wir waren einfach überglücklich. Ich kenne Max ja auch sehr gut, er wollte unbedingt, dass wir zusammen da oben stehen. Ich bin so glücklich über den gesamten Teamgeist. Ich bin so dankbar für unsere Trainingsgruppe und unseren Trainer.“

© IKA media/Robert Hajduk – Gian Stragiotti (SUI) und Maximilian Maeder (SGP) gratulieren einander

Es war deutlich zu sehen, wie viel dieser Sieg Maeder bedeutete: „Man sieht mir ja an, dass ich Tränen in den Augen habe. Es ist einfach fantastisch. Ich habe den ganzen Winter über mit großartigen Teamkollegen trainiert, darunter auch mein Bruder [Karl Maeder]. Ich habe ein so tolles Team hinter mir. Ich habe mein Bestes gegeben, um das Beste daraus zu machen. Und die anderen werden sicher bald aufholen, deshalb muss ich, wie mein Trainer immer sagt, konzentriert bleiben.“

Top 3 Frauen

1. Lauriane Nolot FRA

2. Jessie Kampman NED

3. Elena Lengwiler SUI

Top 3 Männer

1. Maximilian Maeder SGP

2. Gian Stragiotti SUI

3. Valentin Bontus AUT

Text von Jemima Crathorne