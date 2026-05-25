Peter Burling X Ruggero Tita gewinnen stilvoll in Sardinien im Finale

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Es war ein Tag, den sich selbst ein Hollywood-Drehbuchautor nur schwer ausdenken könnte, aber für die Lokalmatadoren Luna Rossa war es ein Tag voller Höhenflüge und bitterer Enttäuschung vor ihren unglaublichen Fans, die diese erste Vorregatta auf dem Weg nach Neapel so unvergesslich gemacht haben.

Ian Roman

Sardinien und die Hafenstadt Cagliari waren großartige Gastgeber für den 38. Louis Vuitton America’s Cup, und am letzten Regattatag herrschten nahezu perfekte Bedingungen in der Engelsbucht mit einer spürbaren Brise von 10-14 Knoten, leichtem Wellengang und strahlend blauem Himmel.

Ian Roman

Vor dem heutigen Tag drehten sich alle Gespräche am Hafen um die herausragende Form von Luna Rossa 1, dem Frauen- und Jugendteam mit Marco Gradoni und Margherita Porro. Nach einer brillanten Serie schien es fast unausweichlich, dass sie sich zumindest einen Platz im Finale sichern würden, doch das Schicksal hatte andere Pläne. Aufgrund technischer Probleme mit ihren Zeit-Distanz-Anzeigen wurde das italienische Team im ersten Rennen über die Ziellinie gezerrt und konnte die Strafe nicht rechtzeitig aufholen, was schließlich zur Disqualifikation führte. Sie führten zwar vor dem letzten Rennen noch die Gesamtwertung an, doch ein weiterer Fehler beendete ihre Siegesserie.

Ian Roman

Es blieb den Seniorenteams von Luna Rossa und Emirates Team New Zealand überlassen, um den Gesamttitel zu kämpfen – eine verlockende Aussicht, die die ehemaligen Teamkollegen Nathan Outteridge und Peter Burling im Alles-oder-Nichts-Kampf um die prächtige Trophäe des sardischen Bildhauers Roberto Ziranu gegeneinander antreten ließ.

Ein seltener Fehler von Nathan Outteridge 52 Sekunden vor dem Start, als er in der Führungsposition auf dem Rückweg zur Startlinie lag, bescherte Luna Rossa einen freien Start in der Mitte der Startlinie. Emirates Team New Zealand kämpfte gegen die Uhr auf einem Zeit-Distanz-Kurs zum linken Ende der Startlinie. Als die Startuhr heruntertickte, lag der Kiwi-Skifahrer mit seiner Einschätzung minimal daneben und wurde zu früh über die Ziellinie gerufen. Er musste 75 Meter hinter die heranstürmende Luna Rossa zurückfallen, die in den folgenden sechs Legs die Oberhand behielt. Trotz aller Bemühungen gelang es den Kiwis nie, den Rückstand aufzuholen, da die Italiener sie mit überragender Taktik und Können auf dem gesamten Kurs ausmanövrierten. Der Rückstand betrug schließlich 33 Sekunden, und der Schwungwechsel in diesem America’s-Cup-Zyklus ging eindeutig zugunsten von Luna Rossa aus.

Ian Roman

Als Umberto Molineris mit erhobener Faust die Ziellinie überquerte, hupte die Zuschauerflotte auf dem Wasser rund um die Angels Bay, um ihre Lokalhelden zu würdigen, und der Siegermoment wurde an Bord unter Champagnerduschen gefeiert, wobei die Crew an Deck das traditionelle Banner mit der Aufschrift „Winners“ prominent präsentierte.

Francesca Ardau

Peter Burling, dreimaliger Cup-Sieger, kam nach dem Rennen überglücklich an Land, nachdem er vor den jubelnden Fans seiner Heimatstadt den Sieg errungen hatte. Er sagte: „Ich denke, wir hatten die ganze Woche das Gefühl, viel besser gesegelt zu sein, als es unsere Leistungen gezeigt haben. An beiden Tagen haben wir einfach ein paar kleine Fehler gemacht, die uns vom besten Tag abgehalten und uns eher auf den zweit- oder drittbesten Tag zurückgeworfen haben. Deshalb bin ich wirklich stolz darauf, wie die Gruppe bis zum Schluss gekämpft und sich stetig verbessert hat. Wir haben heute einen richtig guten Plan entwickelt und ihn dann auch umgesetzt. Ich bin super stolz darauf, wie wir das unter dem hohen Druck geschafft haben. Wir waren total enttäuscht, dass wir unser Jugend- und Frauenteam nicht im Finale starten lassen konnten. Sie haben die ganze Woche über gezeigt, was mit einer AC40 möglich ist, hatten heute aber offensichtlich einen schwierigen Tag. Trotzdem freue ich mich riesig über den Sieg für Luna Rossa bei meinem ersten Event.“

Ian Roman

Max Sirena, CEO von Luna Rossa, blickte trotz der Enttäuschung über das Ausscheiden des Frauen- und Jugendteams auf einen insgesamt hervorragenden Tag für das Team zurück: „Wenn man die Chance hat, mit zwei Booten ins Finale zu kommen, will man sie natürlich nutzen, oder? Es ist also ein etwas bittersüßer Sieg, denn wir hätten mit zwei Booten im Finale stehen können. Aber so ist der Sport, das gehört dazu. Wir werden das Ganze analysieren. Sicherlich haben wir Fehler gemacht, sicherlich hatten wir einige Probleme mit der technischen Software und der Rennsoftware, aber das ist keine Entschuldigung. Es ist trotzdem gut. Es ist schön. Man sollte jeden Sieg genießen, und alles ist eine Lektion für die Zukunft.“

Umringt von Menschenmengen fügte Sirena hinzu: „Ich habe am Hafen zu einigen Leuten gesagt, dass ich Cagliari, Sardinien und allen Fans, die dieses Wochenende hierhergekommen sind, gar nicht genug danken kann. Ich habe noch nie so viele Menschen bei einer Segelveranstaltung gesehen und bin deshalb den Menschen in Cagliari, den Organisatoren, den Behörden, den Einheimischen, den Freiwilligen – einfach allen – unendlich dankbar. Es ist großartig. Ich denke, das ist ein toller Start. Ein guter Auftakt für diesen neuen Zyklus.“

Ian Roman

Der unterlegene Finalist Nathan Outteridge zeigte sich gelassen, bedauerte aber einen Tag, an dem sie den Angriff von Luna Rossa 52 Sekunden vor dem Startschuss nicht abwehren konnten und dann am anderen Ende der Ziellinie zu früh über die Ziellinie kamen: „Wir waren am Ende leider etwa 0,8 Sekunden zu früh für den Pin. Aber bis dahin war es ein ziemlich cooler Vorstart. Es wurden viele Manöver gezeigt, und wir hätten einfach mit ihnen mitgehen müssen (als sie wendeten) – und das war unser Fehler. Das ist der Unterschied, ob man ein oder zwei Wochen lang an Flottenrennen denkt oder plötzlich ins Match Race geworfen wird. Ich bin sicher, wenn wir uns etwas besser auf die Match-Racing-Events konzentriert hätten, hätten wir es jedes Mal gewusst. Denn wenn wir in diesem Moment gewendet hätten, wären sie in großer Not gewesen, sie hatten viel zu tun. Und deshalb ärgere ich mich so sehr über mich selbst, weil ich dieses Manöver schon mehrmals mit Pete (Burling) gesegelt bin.“ Wir haben ihn in diesem Spiel ungeschoren davonkommen lassen. Aber wir werden noch viele Male die Gelegenheit haben, uns im direkten Duell zu messen.“

Marzio Perrelli, Geschäftsführer der America’s Cup Partnership, blickte auf die spektakuläre Regatta in Sardinien zurück: „Eine großartige Regatta, hervorragend organisiert. Dies ist der Beginn einer neuen Reise, die uns von Cagliari im September nach Neapel und im Juni des darauffolgenden Jahres führen wird. Ich denke, es ist ein großartiger Start, die Messlatte liegt hoch, und ich bin äußerst zuversichtlich, dass die 38. Ausgabe des Louis Vuitton America’s Cup ein großer Erfolg wird.“

Nach einem ereignisreichen und spannenden Tag nahm das Luna Rossa Frauen- und Jugendteam mit Margherita Porro, Maria Giubilei, Marco Gradoni und Giovanni Santi im Race Village vor einem begeisterten Publikum die Trophäe für den Frauen- und Jugendtitel entgegen, bevor das Seniorenteam die Bühne betrat. Die Crew mit Peter Burling, Ruggero Tita, Umberto Molineris und Vittorio Bissaro sowie den Ersatzseglern Gigi Ugolini und Federico Colaninno begrüßte Trainer Josh Junior und Teamchef Max Sirena auf der Bühne. Als besondere Geste holte das Team auch Mitglieder des Landteams und die Seglerinnen und Segler der Frauen- und Jugendmannschaft hinter ihr „Siegerbanner“ und hob die prächtige Trophäe im Namen der gesamten Luna Rossa-Familie in die Höhe.

Ian Roman

Sardinien war Gastgeber einer der hochkarätigsten Regatten, sowohl was die Wettkämpfe auf dem Wasser als auch das Treiben an Land im Zeichen des America’s Cup betraf. Täglich strömten unzählige Besucher ins Race Village und in die FanZone Lazzaretto. Zweifellos hat diese Regatta die Messlatte für die zweite Louis Vuitton 38. America’s Cup Vorregatta, die vom 24. bis 27. September 2026 in Neapel stattfindet, hoch gelegt.

Da sein.

ZITATE DER TEAMS

ivo rovira

Margherita Porro, Steuerfrau Luna Rossa Frauen & Jugend: „

Ja, im ersten Rennen hatten wir einige Probleme mit unserer Rennsoftware. Na ja, halb so wild. So ist das Leben. Wir dachten, wir hätten sie zurückgesetzt. Und im zweiten Rennen wollten wir anfangs vorsichtig fahren, sind dann aber zu viele Risiken eingegangen. Das war unser größter Fehler. Es tut mir so leid für die Fans zu Hause, die uns angefeuert haben. Wirklich, wirklich leid. Ich habe schon geweint. Aber jetzt müssen wir unsere Regatta analysieren. Es war eine Vorregatta. Natürlich wollten wir gewinnen. Ich wollte es unbedingt. Aber so ist Sport. Wir werden versuchen, aus diesem Tag zu lernen.“

Marco Gradoni, Skipper, Luna Rossa Frauen & Jugend:

„Wir sind heute ins Finale gefahren, um es zu gewinnen. Wir wussten, dass wir das schaffen können, und hatten Pech. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber Segeln ist ein technologieorientierter Sport, und wenn die Technik nicht funktioniert, hat man einen enormen Nachteil. Ich bin keiner, der anderen die Schuld gibt, aber ich bin Profi und weiß, wie ich meinen Job mache. Wir fahren unsere Rennen im Millimeterbereich, aber so ist das Leben. Kein Problem.“

ivo rovira

Dylan Fletcher, Skipper GB1:

„Ich denke, es war eine enorme Herausforderung für das gesamte Team. Wir haben wirklich hart gearbeitet. Wir haben vor diesem Event drei Trainingslager hier absolviert, insgesamt etwa 20 Tage gesegelt und waren sehr gespannt darauf, wo wir im Feld stehen würden. Beim letzten Mal hatte das Team große Schwierigkeiten mit den AC40-Rennen. Und ich denke, nach den Trainingsrennen hatten wir das Gefühl, gut aufgestellt zu sein. Ja, es war eine große Herausforderung, aber ich denke, wir nehmen das Positive mit. Ich erinnere mich, dass ich zu Beginn gesagt habe, es gehe darum, das große Ganze im Blick zu behalten. Wir wollten gewinnen, aber es gab viele weitere Ziele. Und da wir das Gefühl hatten, bei den Starts gut mitzuhalten, fühlten wir uns im Vergleich zu den meisten anderen Teams besser im Feld nach vorne. Wir hatten die nötige Bootsgeschwindigkeit und waren überzeugt, dass das Ergebnis ganz anders ausgefallen wäre, wenn wir alle Rennen hätten beenden können.“

Paul Goodison, Skipper Tudor Team Alinghi:

„Am ersten Tag lief es für das Team meiner Meinung nach richtig gut. Mit den Segeln der älteren Generation hatten wir einen Nachteil. Uns fehlten am ersten Tag vier oder fünf Grad Anstellwinkel, daher war uns allen klar, dass wir eine harte Zeit erleben würden, wenn wir nicht aufpassten. Aber wir sind das Boot recht gut gesegelt und haben die Regatta trotz einiger kleinerer Fehler gut überstanden. Gestern dann aber hatten wir einen Totalausfall, und zwar auf ganzer Linie. Zuerst mussten wir anhalten, weil die Foils nach einer großen Umstellung über Nacht nicht richtig funktionierten, und dann sind wir beim Warten auf den Flyby auf Grund gelaufen (im Sand). Die Foils wurden also stark beschädigt. Und dann segelten wir auch noch nicht besonders gut. Wir haben gestern nicht unser Bestes gegeben. Aber heute zurückzukommen und es viel besser zu machen – klar, wir sind etwas langsamer, aber wir sind sehr gut gestartet. Wir haben unseren Plan umgesetzt und waren etwas konkurrenzfähiger, besonders im letzten Rennen. Wir sind frustriert, weil wir eigentlich…“ Wir wollen uns deutlich verbessern. Wir erwarten, dass wir viel besser abschneiden, aber uns wird auch bewusst, dass wir noch nicht viel Erfahrung haben. Unsere Tragflügel sind älter, und das Boot funktionierte nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten. Als Team haben wir aber gute Fortschritte gemacht, sowohl an Land – in unseren Abläufen – als auch auf dem Wasser – in der Nachbesprechung und im weiteren Vorgehen. Wir sind zwar frustriert, freuen uns aber schon auf die nächste Regatta.

ivo rovira

Quentin Delapierre, Skipper des La Roche-Posay Racing Teams

: „Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Die Ergebnisse vom Freitag und Samstag waren etwas frustrierend, da wir meiner Meinung nach deutlich besser hätten sein können, aber im Rennen zu viele Fehler gemacht haben. Insgesamt sind wir aber schnell und führen unsere Manöver konstant aus. Wir müssen nur noch unser ganzes Können an einem Tag abrufen. Genau das haben wir heute geschafft. Ja, das ist wirklich toll für das Team. Es ist ein großer Schritt nach vorn, und wir freuen uns auf den nächsten.“