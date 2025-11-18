Phil Robertson is back Red Bull Italy SailGP Team

Red Bull Italy SailGP Team hat eine umfassende Umstrukturierung seines Fahreraufgebots für die Saison 2026 bestätigt. Phil Robertson wurde als neuer Fahrer vorgestellt und Jana Germani als Strategin begrüßt.

Dieser Schritt ist Teil einer gezielten Leistungsstrategie, die die Chancen des italienischen Teams auf den Gewinn der Rolex SailGP-Meisterschaft deutlich erhöhen soll.

Die Neuseeländerin Robertson zählt zu den erfahrensten SailGP-Athletinnen und kehrt an die Spitze zurück, nachdem sie bereits in den Saisons 1, 2, 3 und 4 die Teams aus China, Spanien und Kanada angeführt hat.

Die Italienerin Germani kommt nach einer glanzvollen Karriere im olympischen Jollensegeln zu SailGP, in der sie fünf nationale Titel, drei Welt- und Europameisterschaftsmedaillen gewann und ihr Land bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris vertrat.

Sowohl Robertson als auch Germani werden frühzeitig zum Team stoßen und ihr Debüt beim Dhabi Sail Grand Prix 2025 Season Grand Final, presented by Abu Dhabi Sports Council.

Ihre frühzeitige Integration dient der Verbesserung der Kommunikation und Koordination an Bord vor dem Saisonstart 2026 in Perth im Januar.

Der zweifache Olympiasieger Ruggero Tita bleibt als Ersatzfahrer ein wichtiger Bestandteil des Programms, ebenso wie Maelle Frascari weiterhin zum italienischen Team gehört.

Jimmy Spithill, CEO des Red Bull Italy SailGP Teams, sagte: „Wenn wir Talente auf Olympia-, SailGP- und Weltmeisterschaftsniveau gewinnen können, ist das immer ein großartiger Tag für das Team. Dass Jana und Phil nun neben Ruggi und Maelle zu uns stoßen, versetzt das Team mit Blick auf die kommenden Saisons in eine sehr starke Position.“

Diese Nachricht folgt auf die Ankündigung des neuen Athlete Transfer framework, das für mehr Klarheit, Struktur und langfristige Stabilität bei der Athletenbewegung sorgen soll.

