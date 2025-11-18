Olympia LA28 Segelwettbewerbe hat das Programm und Zeitplan bestätigt

Die Segelveranstaltungen LA28 finden vom 16. Juli 2028 bis zum 28. Juli 2028 statt und präsentieren das Beste des Sports an zwei legendären Orten in Südkalifornien: Belmont Shore in Long Beach (Austragungsort 2028) ist Austragungsort der Board-Wettbewerbe und der Hafen von Los Angeles (Gastgeberstadt LA) beherbergt die Bootswettbewerbe.

Die erste Medaille, die am 19. Juli 2028 im Kitesurfen der Männer und Frauen vergeben wird, folgt am darauffolgenden Tag im Windsurfen der Männer und Frauen.

Die Jollenregatten der Männer und Frauen eröffnen den Bootswettbewerb, gefolgt von den Mixed-Mehrrumpfboot- und Mixed-Jollenregatten. Im Skiff der Männer und Frauen wird die letzte Medaille des olympischen Segelwettbewerbs vergeben.

Zeitplan der olympischen Segelwettbewerbe LA28

Phase 1: Vorstandsveranstaltungen – Belmont Shore, Long Beach

Wettbewerb: Formula Kite Männer

Qualifikationsserie Tag 1: 16. Juli 2028

Finale: 19. Juli 2028

Veranstaltung: Formula Kite Frauen

Qualifikationsserie Tag 1: 16. Juli 2028

Finale: 19. Juli 2028

Veranstaltung: Windsurfen der Männer IQFOiL Men

Qualifikationsserie Tag 1: 17. Juli 2028

Finale: 20. Juli 2028

Veranstaltung: Windsurfen für Frauen IQFOiL Women

Qualifikationsserie Tag 1: 17. Juli 2028

Finale: 20. Juli 2028

Phase 2: Bootsveranstaltungen – Hafen von Los Angeles

Veranstaltung: Jolle Männer ILCA 7 Men

Qualifikationsserie Tag 1: 23. Juli 2028

Finale: 26. Juli 2028

Veranstaltung: Jolle Frauen ILCA 6 Women

Qualifikationsserie Tag 1: 23. Juli 2028

Finale: 26. Juli 2028

Veranstaltung: 470 Mixed

Qualifikationsserie Tag 1: 24. Juli 2028

Finale: 27. Juli 2028

Veranstaltung: Mehrrumpfboot Nacra 17 Mixed

Qualifikationsserie Tag 1: 24. Juli 2028

Finale: 27. Juli 2028

Veranstaltung: Skiff Männer 49er Men

Qualifikationsserie Tag 1: 25. Juli 2028

Finale: 28. Juli 2028

Veranstaltung: Skiff Frauen 49erFX Women

Qualifikationsserie Tag 1: 25. Juli 2028

Finale: 28. Juli 2028

Dieses Programm bestätigt die Geschlechtergleichstellung sowohl bei der Anzahl der Athletinnen als auch bei den Wettkämpfen und baut auf dem für Paris 2024 geschaffenen Rahmen auf.

Um die Zuschauerbeteiligung und die Fernsehberichterstattung zu maximieren, werden die zehn Segelwettbewerbe nacheinander ausgetragen. Der Wettbewerb beginnt am historischen Belmont Shore in Long Beach, wo bereits bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles Segelwettbewerbe stattfanden. Im Rahmen des Wassersportzentrums der Spiele werden dort auch das Freiwasserschwimmen und das Küsten-Strand-Sprint-Rudern ausgetragen. Nach Abschluss der Board-Wettbewerbe geht es im Hafen von Los Angeles mit den Bootswettbewerben weiter.

Die Olympischen Spiele LA28 finden vom 14. bis 30. Juli 2028 statt, wobei der Segelsport als einer der Höhepunkte der Spiele gilt und Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Strategie vor der atemb