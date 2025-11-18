World Sailing erweitert 25 Jahre Partnerschaft mit Rolex

1

World Sailing, der internationale Dachverband des Segelsports, freut sich, die Verlängerung der Partnerschaft mit Rolex für den „World Sailor of the Year“ bekanntzugeben. Diese erneuerte Vereinbarung sichert dem Schweizer Uhrenhersteller die Rolle als Titelsponsor der prestigeträchtigsten Auszeichnung im Segelsport und bekräftigt das langjährige Engagement für die Würdigung der Leistungen der weltbesten Segler.

Die Auszeichnung „Rolex World Sailor of the Year“ ist die höchste Anerkennung für Segler und würdigt diejenigen, die in diesem Sport beispiellose Ausdauer, Leistung und Erfolge bewiesen haben. Die Gewinner in den Kategorien Männer und Frauen werden von einer Expertenjury und der Öffentlichkeit gewählt und jährlich im Rahmen der World Sailing Awards bekanntgegeben. Die Gewinner erhalten eine exklusive Trophäe und eine speziell gravierte Rolex-Uhr.

David Graham, CEO von World Sailing, sagte: „Wir freuen uns sehr über die Verlängerung unserer Partnerschaft. Rolex teilt unsere Leidenschaft für Exzellenz, Leistung und den Geist des Segelsports. Diese Verlängerung unterstreicht unser gemeinsames Engagement, die besten Athleten des Sports zu würdigen. Die langfristige Unterstützung trägt dazu bei, den Rolex World Sailor of the Year weiter aufzuwerten und die nächste Generation von Seglern zu inspirieren.“

Die 1994 ins Leben gerufene Auszeichnung gilt als die höchste Ehrung, die ein Segler für seine herausragenden Leistungen in der Segelwelt erhalten kann. Der Rolex World Sailor of the Year würdigt die Erfolge von Seglern aller Disziplinen, von Küsten- bis Hochseeregatten und von Jollen bis zu Mehrrumpfbooten. Die Partnerschaft mit Rolex, die 2001 begann, hat dazu beigetragen, dass die Auszeichnung Jahr für Jahr an Bedeutung und Prestige gewonnen hat.

Die World Sailing Awards 2025 wurden am 5. November 2025 in Dún Laoghaire, Irland, im Rahmen der World Sailing Jahreskonferenz 2025 verliehen.

Über World Sailing

World Sailing ist der vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) offiziell anerkannte Weltverband für den Segelsport. Er ist verantwortlich für die internationale Förderung des Segelsports, die Organisation des Segelns bei den Olympischen Spielen, die Entwicklung der Wettfahrtregeln und die Ausbildung von Kampfrichtern, Schiedsrichtern und anderen Funktionären. World Sailings Mission ist es, den Segelsport für alle – ob aktiv oder passiv – attraktiver und zugänglicher zu machen und seinen Einfluss für eine nachhaltige Zukunft des Sports und der Weltgewässer einzusetzen.

Rolex & Yachting

Rolex steht seit jeher für Aktivitäten, die von Leidenschaft, Exzellenz, Präzision und Teamgeist geprägt sind. Der Schweizer Uhrenhersteller engagierte sich bereits vor sechs Jahrzehnten in der Welt des Segelsports und die langjährige Partnerschaft umfasst heute die renommiertesten Clubs, Regatten und Rennen sowie herausragende Persönlichkeiten des Sports, darunter den bahnbrechenden Weltumsegler Sir Francis Chichester und den erfolgreichsten olympischen Segler aller Zeiten, Sir Ben Ainslie. Rolex ist heute Titelsponsor von 15 bedeutenden internationalen Veranstaltungen – von führenden Offshore-Regatten wie dem jährlichen Rolex Sydney Hobart Yacht Race und dem alle zwei Jahre stattfindenden Rolex Fastnet Race bis hin zum Grand-Prix-Wettbewerb der Rolex TP52 Weltmeisterschaft und den spektakulären Veranstaltungen des Maxi Yacht Rolex Cup und des Rolex Swan Cup. Darüber hinaus unterstützt Rolex die spannende SailGP-Weltmeisterschaft, bei der Nationalteams mit identischen, aufgeladenen F50-Katamaranen in einigen der berühmtesten Häfen der Welt gegeneinander antreten. Die Partnerschaften von Rolex mit dem Cruising Yacht Club of Australia, dem New York Yacht Club, dem Royal Ocean Racing Club, dem Royal Malta Yacht Club, dem Royal Yacht Squadron und dem Yacht Club Costa Smeralda bilden unter anderem die Grundlage für die langjährige Beziehung des Unternehmens zu diesem dynamischen Sport.

