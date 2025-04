The Ocean Race Europe 2025: Pressekonferenz im NRV Hamburg segel.de ist live dabei

Die Pressekonferenz zum The Ocean Race Europe 2025 findet im Clubhaus NRV Hamburg statt.

Boris Hermann war für Video Stream zu sehen und freut sich sehr auf dieses Event.

segel.de wurde zur Pressenkonferenz eingeladen, und wir sind unter vielen Pressevertretern live dabei.

Das Rennen im Jahr 2025 wird die zweite Ausgabe des Ocean Race Europe sein, nach der Premiere im Sommer 2021.

Es baut auf den Grundlagen des Eröffnungsrennens auf und wird unter dem Motto „Connecting Europe“ ausgetragen . Die Rennstrecke erstreckt sich von der Ostsee über die Nordsee und den Ärmelkanal bis in den Atlantik und das Mittelmeer, bevor sie in der Bucht von Boka in Montenegro endet. Damit findet das Ocean Race erstmals an der Adria statt.

The Ocean Race Europe 2025 startet am 10.08.2025 in Kiel Deutschland.

6

https://www.theoceanrace.com/en/europe/2025

THE RACE COURSE 2025