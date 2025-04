Sailing Grand Slam: DIESCH & MARKFORT gewinnen die Französische Olympische Woche 2025

Die Deutschen Simon Diesch und Anna Markfort hatten sich am Freitag mit einem Vorsprung von 21 Punkten Gold gesichert und mussten daher nur noch eine Strafdisqualifikation vermeiden und das Medal Race genießen. Diese Nachricht gehört zuSemaine Olympique Française Hyères 2025

ALLE VERANSTALTUNGSINFORMATIONEN Das taten sie, und obwohl das italienische Duo Giacomo Ferrari und Alessandra Dubbini mit einem Paukenschlag das Medal Race für sich entschied, gelang es dem spanischen Olympia-Bronzemedaillengewinner von Tokio 2020 (2021), Jordi Xammar Hernández, und seiner neuen Teamkollegin Marta Cardona Alcántara, den Anschluss zu halten und Silber zu holen. Für das deutsche Duo, das Anfang des Monats in der ersten Runde des Sailing Grand Slam den zweiten Platz belegt hatte, war die Mission erfüllt.Simon Diesch & Anna Markfort (GER)Es war eine tolle Woche. Wir hatten alles. Sonne, leichten Wind, starken Wind, mittelmäßigen Wind – eine gute Mischung aus allem! Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden.Wir kamen aus Palma und waren Zweiter. Wir hatten also ein Ziel, oder? Noch ein Platz und wir haben es geschafft. Wir hatten eine super solide Woche und gute Fortschritte.Gestern war es etwas knifflig, aber wir hatten auch einfach andere Herausforderungen. Wir arbeiten an unseren Prozessen! Manchmal ist es einfach offensichtlich. Manchmal ist man da draußen und weiß, was als Nächstes das Richtige ist, und diese Woche war es für uns oft offensichtlich. Und dann ist es einfach, dranzubleiben, aber auch in den schwierigeren Momenten haben wir einen klaren Kopf bewahrt und Ruhe bewahrt.Letztendlich geht es darum, sich auf die Spiele vorzubereiten, und jeder Sieg, den man unterwegs erringen kann, ist ein Ausrufezeichen für einen selbst – und man denkt sich: „Wir schaffen das, aber passt besser auf uns auf.“ Das Wichtigste ist jetzt, auch einiges daraus zu lernen, aber letztendlich muss man wissen, wie man gewinnt, und deshalb ist es wirklich wichtig, zu gewinnen.[Zum Medal Race] Der Plan war, Spaß zu haben, und am Ende hatten wir Spaß! Wir starteten super konservativ, da das einzige echte Risiko für uns ein Frühstart [und eine Strafe] war. Also starteten wir im Grunde genommen backbords hinter allen anderen und achteten darauf, nicht über die Ziellinie zu kommen. Dadurch waren wir beim Start des Rennens am Bug zurück und versuchten, den Rückstand aufzuholen. Ich denke, wir haben den ersten Aufwind ganz gut gemeistert. Wir kamen als Vierter oder Fünfter ins Ziel und blieben im Grunde das ganze Rennen über auf diesem Niveau, konnten einige Fortschritte erzielen und einige Spiele bestreiten.Die Italiener lagen vorne. Sie starteten am Pin-End, kamen nach links, verstärkten den Druck auf der linken Seite, und dann kam die Linksverschiebung, und dann waren sie weg. Sie hatten also eine gut kontrollierte Position und spielten diese sehr gut. [Aber die Spanier waren bei ihnen und in ihrer Nähe?] Ja.“

