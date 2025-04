Sailing Grand Slam: Hyères erfordert Geduld vor dem Mistral mit Sonnenuntergangs-Finish

H

2.Tag: Emma Plasschaerts Lektionen zum Warten Sonnenuntergang, Ende nach einem Tag des Wartens auf die Mistral-Windvorhersage für morgen. Rennen in Hyères können jede Sehne und Synapse auf die Probe stellen, und der zweite Tag der 56. französischen Olympischen Woche (Semaine Olympique Française de Hyères – Toulon Provence Méditerranée) war eine Geduldsprobe.

Am Ende eines jener Tage am Mittelmeer, die sich gut zum Sonnenbaden, aber schlecht zum Rennen eignen, ging es Schlag auf Schlag. Die Nacra 17 beendeten ihr drittes Rennen kurz vor Sonnenuntergang.

Nach den meisten Rennen des Tages zeichnete sich die Form der 470-, FX- und Nacra 17-Flotten etwas klarer ab, aber der für die nächsten zwei Tage vorhergesagte Mistralwind könnte daran etwas ändern.

Heute drehte ein deutlich schwächerer Wind von etwa 16:00 Uhr nachmittags bis zum Sonnenuntergang auf Süd, Südwest und dann auf West.

Segler sind schon immer auf ihre eigene Art mit Flauten umgegangen, obwohl es im modernen olympischen Bootspark einfacher ist, unter einer Nacra zu schlafen als unter einer Ilca.

Hier ist eine Anleitung zum Warten von der zweifachen belgischen Weltmeisterin Emma Plasschaert:

1. Versuchen Sie, nicht zu viel ans Segeln zu denken. 2. Versuchen Sie, nicht ständig wachsam zu sein und nach dem Wind zu suchen.

3. Bleiben Sie im Schatten.

4. Sprechen Sie nicht mit Leuten, die Ihnen Energie rauben. Umgeben Sie sich mit netten Menschen, dann vergeht die Zeit ein bisschen schneller.

5. Trinken Sie einen Kaffee!

6. Versuchen Sie, nicht herumzuhängen und den Bootspark

„Ich meine, ich versuche auch hier noch, mich zu verbessern“, gestand Plasschaert. „Aber ich denke, es gibt einen An- und einen Ausschalter, die man einfach umlegen kann, und dann den Moment, in dem die Verzögerung verschwindet, und dann einen zweiten Moment, vielleicht wenn man sein Boot ins Wasser setzt oder wenn man tatsächlich auf dem Wasser ist und die orange Flagge hochgeht. Versuchen Sie wirklich, zwischen den beiden Schaltern zu unterscheiden. Der eine dient dazu, keine Energie zu verschwenden, der andere dazu, sich zu konzentrieren.“

Zusätzlich zu diesen guten Empfehlungen probierte die Deutsche Anna Markfort (470) ihre Version der Einkaufstherapie aus.

„Ich probiere auch gerade etwas Neues aus“, sagte Markfort. „Ich habe heute meine Noise-Cancelling-Kopfhörer mitgenommen und die Hälfte der Zeit damit verbracht, mir ein neues Rennrad anzuschauen. Und es hat funktioniert! Heute einfach mal recherchieren. Das ist eine Belohnung! Mal sehen, ob die Woche reicht oder das ganze Jahr.“

Es hat geklappt, Simon Diesch und Anna Markfort konnten ihren Vorsprung gestern endlich ausbauen, als sie endlich aufs Wasser gingen.

Welttag der Erde 2025: SOF und FFVoile zeigen Engagement

Am Dienstag, dem 22. April, wurde weltweit der Schutz der Erde gefeiert. Dieser Tag war ein wichtiger Anlass und bot die Gelegenheit, Bilanz über das Umweltengagement des französischen Segelverbandes bei seinen Sportveranstaltungen zu ziehen. Während der Französischen Olympischen Woche (SOF) handelt der FFV im Rahmen der Charta der 15 umweltbewussten Verpflichtungen.

In der Praxis bedeutet dies, dass 18 geostationäre Bojen eingesetzt werden, um die Seefahrt einzuschränken, Fahrräder für Logistikfahrten verwendet werden, auf den Booten der Reisebusse Verbrauchszähler installiert werden und mit den Nationalparks Porquerolles und Port-Cros zusammengearbeitet wird, um die Auswirkungen der Regatten auf die Ökosysteme zu begrenzen.

Die SOF-Organisation fördert zudem einen verantwortungsvollen Wasserverbrauch auf den Parkplätzen und empfiehlt, die Boote erst am Ende der Woche abzuspülen. Der Kalender des Sailing Grand Slam wurde zudem so gestaltet, dass Flugreisen eingeschränkt werden. Eine verantwortungsvolle Regatta ist möglich … und sie findet bereits statt!

ILCA 6 und 7 – (Solo-Jolle für Frauen und Männer) Die größte Flotte an Booten in der Regatta mit 76 Meldungen in der ILCA 6 und 112 Meldungen in der ILCA 7.

ILCA 6

Ein Rennen heute

Die Dänin Anna Munch übernahm die Gesamtführung, nachdem sie zwei perfekte Tage mit einem Sieg im einzigen Rennen des Tages in der gelben Gruppe absolviert hatte, nachdem sie gestern bereits zwei Rennen in der blauen Gruppe gewonnen hatte.

In der blauen Gruppe bleibt die US-Amerikanerin Charlotte Rose auf dem zweiten Gesamtrang, nachdem sie hinter ihrer Trainingspartnerin aus Belgien, Emma Plasschaert, Dritte wurde. Die Italienerin Emma Mativi schlug beide und rückte auf den vierten Platz vor.

Charlotte Rose (USA): „Unter diesen Bedingungen sind alle sehr eng beieinander, deshalb bin ich mit Emma (Plasschaert) und einer weiteren Italienerin in derselben Gruppe geblieben. Wir haben das ganze Rennen über gemischt gespielt, aber Emma wurde Zweite und Emma aus Italien, glaube ich, Erste. Es geht nur darum, den Druck zu halten und in sauberer Luft zu bleiben – es klingt einfacher, als es ist! Ich bin total aufgeregt. Ich habe gehört, morgen ist Mistral, und ich mag Brise sehr. Und drei Rennen, also los geht‘s!“

Emma Plasschaert (BEL): „Ich denke, wir haben das ganze Rennen über im Team gesegelt. Wir sind gut von der Startlinie gekommen und haben dann die gleichen Linien rauf und runter genommen. Ich möchte einfach eine schöne Regatta haben. Dieses Jahr geht es für mich darum, wieder ins Boot zu steigen. Ich bin nach den Olympischen Spielen lange nicht mehr gesegelt und möchte eine gute Leistung bringen, an meinen Schwächen arbeiten und dabei richtig Spaß haben, das Rennen genießen und einfach Spaß daran haben.“

ILCA 7

Ein Rennen heute

Eines scheint sicher: Wenn die Prognose für die zwei Renntage im Mistral stimmt, wird es in diesem riesigen Ilca-Siebener-Team zu einigen starken Umstellungen kommen. Nicholas Halliday aus Hongkong übernahm die Gesamtführung, nachdem er im einzigen Rennen des Tages in der gelben Gruppe Zweiter wurde. Der Niederländer Duko Bos fiel auf den zweiten Platz zurück, nachdem er in der gelben Gruppe Elfter geworden war, und der Pole Michal Krasodomski rückte auf den dritten Platz vor, nachdem er in der blauen Gruppe Vierter geworden war.

470 (gemischtes Zweihand-Dinghy)

39 Meldungen

Zwei Rennen heute

Das deutsche Duo Simon Diesch und Anna Markfort zeigte erneut, warum sie im neuen Sailing Grand Slam (SGS) auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles erneut zu den Booten zählen, die es im In- und Ausland zu schlagen gilt. Nach dem Schock und der Enttäuschung über ihren 14. Platz in Paris 2024 starteten sie mit einem zweiten Platz in Runde 1 des SGS in Palma und bauten an einem zweiten starken Tag mit den Plätzen zwei und drei in den beiden Rennen ihre Führung aus.

Ihr Tag wurde nur von den Franzosen Lomane Valade und Julien Bunel übertroffen, die beide Rennen gewannen und nach einem schwierigen ersten Tag auf den dritten Gesamtrang vorrückten.

Ihre Landsleute Julien Bunel und Lucie de Gennes liegen nach dem vierten Platz im zweiten Rennen weiterhin vor ihnen auf dem zweiten Platz.

Anna Markfort (GER): „Wir sind mit dem Tag ganz zufrieden, super solide. Es gab ein Boot, das heute sogar noch besser lief als wir, France 7, glaube ich, aber ja, super solide, Zweiter und Dritter. Zwei Keeper.“

„Als wir das Boot herauszogen, sah es aus, als wäre da überhaupt nichts, und dann dauerte es eine Weile, bis es sich endlich wieder füllte. Wir hätten eigentlich erwartet, dass es sich richtig füllt, aber während des Rennens begann es gerade wieder abzunehmen, also mussten wir beim zweiten Aufwind die Strecke verkürzen, was, wie ich finde, ein super gutes Preismanagement war.

Und dann mussten wir im zweiten Rennen ziemlich lange warten, bis es losging, da es super spiegelglatt war. Aber schließlich frischte der Wind wie vorhergesagt auf. Und ja, morgen werden wir ein bisschen Mistral haben!“

Lucie de Gennes (FRA): „Wir mussten zunächst lange an Land warten, dann war es ein erstes Rennen bei sehr schwachem Wind mit weniger als 6 Knoten. Wir hatten einen schlechten Start, haben aber am Ende aufgeholt. Im zweiten Rennen hatten wir einen sehr guten Start und wurden Vierte. Das war also ein geretteter Tag, zumal das nicht die Bedingungen sind, die wir bevorzugen. Wir sind zufrieden. Es ist selten, dass so viele Boote an einer Startlinie sind, normalerweise gibt es zwei Flotten. Man muss also wissen, wie man einen guten Start erwischt und dann so schnell wie möglich davonkommt.“

Nacra 17 (gemischter Zweihand-Katamaran)29 Meldungen

Drei Rennen heute

Die Nacra 17 waren kurz vor 20:00 Uhr wieder im Bootspark. Das italienische Duo Gianluigi Ugolini und Maria Giubilei unterstrich seine Klasse, indem sie das erste und dritte Rennen des Tages gewannen und im zweiten Rennen den zweiten Platz belegten, wodurch sie ihre Führung vom Vortag ausbauten.

Die Österreicher Laura Farese und Matthäus Zöchling setzten ihren Kampf im ersten Rennen des Tages fort und wurden Zweite, landeten dann aber auf den Plätzen 13 und 7. Damit verteidigten sie den zweiten Gesamtrang vor dem niederländischen Duo Willemijn Offerman und Scipio Houtman, die das zweite Rennen gewannen.

Unglücklicherweise für sie schalteten die Briten John Gimson und Anna Burnett, Gewinner in Palma und einer der Favoriten, einen Gang höher und belegten die Plätze 3, 4 und 2 für den Tag, womit sie auf den vierten Platz vorrückten.

49er (Zweihandskiff für Männer und Frauen)

Frauen-FX (38 Meldungen)

Drei Rennen heute

An einem Tag mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen im gesamten Feld gewannen die Belgierinnen Isaura Maenhaut und Anouk Geerts zwei der drei Rennen und bauten damit ihre Gesamtführung aus. Nachdem sie das zweite Rennen auf dem 22. Platz beendet hatten, war ihr Tag noch offen. Der zweite Sieg verschaffte ihnen jedoch einen Vorsprung von neun Punkten, während alle ihre Konkurrenten ähnlich hohe Streichergebnisse vorweisen konnten.

Die Spanierinnen Patricia Suarez Gonzalez und Melania Henke Riera sind Gesamtzweite. Sie gewannen das zweite Rennen, erreichten im dritten jedoch nur den 19. Platz.

Die US-Amerikanerinnen Paris Henken und Helena Scutt wurden im zweiten Rennen Zweite, verloren im dritten jedoch ebenfalls den Kontakt und kamen auf dem 18. Platz ins Ziel.

Herren 49er (67 Meldungen)

Keine Rennen heute

iQFOiL ( Windsurfen für Männer und Frauen ) Frauen (41 Meldungen) Heute keine Rennen

Männer (76 Meldungen)Ein Rennen heute

Grae Morris, der australische Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2024 in Paris, behauptete seine Führung in beiden Gruppen, indem er das einzige Rennen des Tages in der gelben Gruppe gewann. Der Pole Pawel Tarnowski und der Franzose Clément Bourgeois belegten jeweils den dritten Platz und blieben damit auf den Plätzen zwei und drei der Gesamtwertung.

Formula Kite (Männer- und Frauenkite )

Frauen (22 Meldungen)

Ein Rennen heute

Die Chinesin Wan Li gewann das einzige Rennen des Tages und setzte sich damit an die Spitze der Rangliste, vor der Britin Lily Young, die Siebte wurde. Die Polin Izabela Satrjan wurde Zweite und blieb damit auf dem dritten Gesamtrang. Die Französin Lauriane Nolot wurde Dritte und verbesserte sich um einen Platz auf den sechsten Platz.

Männer (60 Meldungen)

Ein Rennen heute

Das 60-köpfige Teilnehmerfeld war in zwei Gruppen aufgeteilt. Italiens Spitzenreiter Riccardo Pianosi dominierte nach seinem Wechsel in die gelbe Gruppe ebenso stark und gewann das einzige Rennen des Tages. Dasselbe gilt für den 18-jährigen Singapurer Maximilian Maeder, der nach seinem Wechsel in die blaue Gruppe gewann und nur einen Punkt hinter Pianosi liegt. Der Grieche Kameron Maramenidis belegt den dritten Platz, nachdem er in der gelben Gruppe Zweiter hinter Pianosi wurde.

Von FFVoile

Semaine Olympique Française Hyères, Frankreich

19.04.2025 – 26.04.2025

