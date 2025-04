Team Holcim PRB gibt Crew Aufstellung für The Ocean Race Europe 2025 bekannt

© Adrien Nivet / polaRYSE

Während der Countdown zum Ocean Race Europe 2025 abläuft, präsentiert das Team Holcim-PRB eine legendäre Crew voller Erfahrung, Ehrgeiz und einem klaren Ziel: zu gewinnen.

Im Mittelpunkt dieser starken Mannschaft steht Skipper Rosalin Kuiper , die als einzige Skipperin zum Ocean Race Europe zurückkehrt. Nach der Geburt ihres ersten Kindes im Dezember startet Rosalin mit neuer Entschlossenheit und einem talentierten Team im Rücken in dieses neue Kapitel.

„Das ist ein wirklich bedeutsamer Moment für mich“, sagte Rosalin. „Unsere Stärke ist definitiv unsere Vielfalt. Jedes Crewmitglied setzt sich voll und ganz für den gemeinsamen Erfolg ein. Mit fünf Etappen wird das Rennen besonders spannend. Jeder wird eine Schlüsselrolle beim Erreichen unseres Ziels spielen. Ich habe volles Vertrauen in dieses Team und in unser Boot.“

Rosalin ist mit der Intensität des Hochseerennens vertraut. Bereits 2022/23 umsegelte sie mit dem Team Malizia die Welt beim Ocean Race und erwarb sich dabei den Ruf einer der herausragendsten Seglerinnen der Flotte. Nun kehrt sie als Skipperin der Holcim-PRB zum Rennen zurück , einem Boot, das sich bereits auf der IMOCA-Rennstrecke bewährt hat – unter anderem mit einem 6. Platz bei der Vendée Globe 2024 mit Nicolas Lunven am Ruder.

Nicolas verstärkt das Team erneut, diesmal als wichtiges Crewmitglied. Sein tiefes Verständnis der IMOCA sowie seine strategische und meteorologische Expertise werden im rasanten und stressigen Umfeld des Ocean Race Europe von entscheidender Bedeutung sein.

Ebenfalls an Bord ist Carolijn Brouwer , eine wahre Ikone des Sports. Als dreimalige Ocean Race-Veteranin, Olympiamedaillengewinnerin und eine der ersten Frauen, die das Volvo Ocean Race (mit dem Dongfeng Race Team 2017–18) gewann, bringt Carolijn unvergleichliche Einsicht und Gelassenheit unter Druck mit.

Alan Roberts , bekannt für seine beeindruckende Erfahrung als Solo- und Crew-Segler, ergänzt das Team um eine weitere Leistungsebene. Mit umfassender Erfahrung in der Figaro-Klasse und den IMOCAs der neuesten Generation fuhr Alan in der Saison 2022/23 für Biotherm und war Co-Skipper des L’Occitane Sailing Teams.

Abgerundet wird das Teilnehmerfeld durch einen Namen, der im Offshore-Rennsport eine große Bedeutung hat: Franck Cammas . Vom Sieg beim Volvo Ocean Race über die Dominanz bei großen Transatlantikregatten bis hin zu Geschwindigkeitsrekorden zählt Franck zu den angesehensten Seglern seiner Generation. Sein taktisches Know-how und seine Führungsqualitäten in hektischen Situationen werden für die Saison von Holcim-PRB von entscheidender Bedeutung sein.

Zusammen stellt diese Crew die perfekte Mischung aus Erfahrung, Können und Wettbewerbsgeist dar.

„Ich kann ohne zu zögern sagen, dass wir mit einigen der besten der Welt segeln“, fügte Rosalin hinzu. „Unser Ziel ist klar: Wir sind hier, um zu gewinnen. Deshalb haben wir das Boot optimiert und das leistungsstärkste Team zusammengestellt, sowohl auf See als auch an Land. Ich bin extrem stolz auf alles, was das Team erreicht hat.“

Unter der Schweizer Flagge wird Holcim-PRB als einer der Top-Anwärter zum Ocean Race Europe zurückkehren und mit dieser Besetzung werden alle Augen auf sie gerichtet sein, wenn die Flotte diesen Sommer in See sticht.