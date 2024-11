Red Bull Italy SailGP Team ist beim Start am 23.11. dabei !

2

Das wölfte und letzte Team, das am aufregendsten Wasserrennen der Saison 2025 teilnehmen wird, wurde heute bekannt gegeben – das Red Bull Italy SailGP Team geht dieses Wochenende beim Emirates Dubai Sail Grand Prix an den Start, präsentiert von P&O Marinas am 23. November. 24. 2024.

Unter der Leitung von SailGP-Star Jimmy Spithill als CEO und Gründer wird der zweifache Olympiasieger Ruggero Tita für das Red Bull Italy SailGP Team fahren. Giulia Fava, zweimalige Weltbronzemedaillengewinnerin und jüngste Gewinnerin des America’s Cup der Frauen, wird die Rolle der Strategin übernehmen, und Andrea Tesei, italienischer Nationalmeister, übernimmt die hochkomplexe Position des Fluglotsen.

Das neue italienische Team verfügt außerdem über eine mit Stars besetzte Aufstellung erfahrener SailGP-Athleten, darunter der dreimalige SailGP-Champion Kyle Langford, der Australien überraschend verließ, um sich der italienischen Crew anzuschließen. Alex Sinclair folgte auch dem ehemaligen Fahrer und CEO Spithill nach Italien und schloss sich den Schleifern Matteo Celon und Enrico Voltolini an – beide mit umfassender Hochleistungs- und America’s-Cup-Rennerfahrung – und vervollständigte den Kader.

Trainer des Teams ist der erfahrene Trainer, der die SailGP-Meisterschaft gewonnen hat, Philippe Presti. Jimmy Spithill, CEO und Gründer des Red Bull Italy SailGP Teams, sagte: „Ich hatte das Glück, in meiner Karriere mehrmals für Italien zu leben und an Wettkämpfen teilzunehmen. Ich habe gesehen, wie viele Talente aus diesem unglaublichen Land kommen. Gleichzeitig war ich überwältigt davon, wie leidenschaftlich und loyal die italienischen Sportfans sind, und habe keinen Zweifel, dass sie in großer Zahl unterwegs sein werden, um Ruggi und das Team zu unterstützen. Wir haben eine fantastische Mischung aus Erfahrung und Nachwuchstalenten zusammengestellt: Ich kann es kaum erwarten, sie auf der Rennstrecke zu sehen!“

Ruggero Tita, Fahrer des Red Bull Italy SailGP-Teams, sagte: „Als italienischer Segler ist es eine Ehre, als Fahrer dem ersten italienischen Team dieser globalen Rennmeisterschaft beizutreten. Wir haben eine bemerkenswert talentierte Gruppe von Athleten hinter uns, die sich unglaublich darauf freuen.“ Nehmen Sie diese Herausforderung an und wir planen, beim Saisonauftakt 2025 an diesem Wochenende in Dubai einen positiven ersten Eindruck zu hinterlassen. Wir freuen uns auch darauf, im September 2025 zu Hause vor italienischen Fans zu fahren.“

Sir Russell Coutts, CEO von SailGP, sagte: „Der heutige Tag markiert einen aufregenden Meilenstein beim Saisonauftakt an diesem Wochenende – der vollständigen Enthüllung unserer 12. und letzten Nationalmannschaft für die Saison 2025.“ Italien ist eine stolze Segelnation mit einer tief verwurzelten Sportgeschichte. Zusammen mit Red Bull – einer der berühmtesten Sportmarken der Welt – sind wir davon überzeugt, dass dieses Team eine aufregende neue Ära einläuten und die italienischen Fans näher an das Geschehen heranbringen wird als je zuvor. Ruggero, Giulia und die breitere Besetzung repräsentieren einige der Top-Talente der Segelwelt und tragen zu einer Meisterschaft bei, in der die allerbesten Athleten das ganze Jahr über in einem aufregenden, dynamischen Format gegeneinander antreten.“

Die Ankündigung heute Morgen erfolgte bei einer privaten Auftaktveranstaltung am Stützpunkt des Red Bull Italy SailGP-Teams in Dubai, zusammen mit einem hochtalentierten Team von Red Bull-Athleten, darunter Akro-Gleitschirmflieger Horacio Llorens, Breakdancer Alessandra Chillemi und Freestyle-Fußballer (Sean Garnie). und eine BMX-Bikerin Viki Gomez. Den Gästen wurde das Erlebnis eines Gastjägers geboten, als das Team zum ersten Mal mit seinem eigenen F50-Katamaran das Wasser betrat. Die Reise des Red Bull Italy SailGP Teams an den Start begann, als Spithill nach seinem Ausscheiden aus dem U.S. SailGP Team letztes Jahr seine Absicht bekannt gab, ein neues italienisches Team zu gründen. Italien ist neben dem Mubadala Brazil SailGP Team, das ebenfalls zum ersten Mal in Dubai an den Start geht, die zweite neue Nation, die der globalen Rennmeisterschaft beitritt.

Italienische Fans können die Hochgeschwindigkeits-Action von SailGP auf Sky Italia verfolgen – dem offiziellen Übertragungspartner von SailGP in Italien. Als langjähriger Partner der globalen Rennliga wird die erneuerte Partnerschaft alle Veranstaltungen sowie Highlights übertragen und SailGPs Dokumentationen hinter den Kulissen zeigen, die in Zusammenarbeit mit Rolex, Racing on the Edge, erstellt wurden.

Das Heimdebüt des italienischen Teams findet vom 6. bis 7. September 2025 an der historischen Uferpromenade von Taranto in der italienischen Region Apulien statt. Der ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix ist der dritte Besuch der Liga in der Stadt und das zweite Mal mit ROCKWOOL as Titelpartner. Sky Italia wird auch eine lineare Live-Berichterstattung über die Rückkehr von SailGP nach Taranto beinhalten. Der Ticketverkauf für die Veranstaltung beginnt am 11. Dezember 2024. Fans werden gebeten, sich jetzt für den Vorverkaufszugang unter SailGP.com/Taranto.

Die SailGP-Saison 2025 beginnt an diesem Wochenende und erstreckt sich über zwei actionreiche Renntage auf den unberührten Gewässern von Port Mina Rashid in der P&O Marina. Der Emirates Dubai Sail Grand Prix dürfte ein Flaggschiff-Event im Sportkalender des Nahen Ostens werden – es ist bereits das dritte Mal, dass SailGP die Stadt besucht. Restkarten sind unter erhältlich SailGP.com/dubai.

Besuche sailgp.com/watch um herauszufinden, wie Sie den Saisonauftakt verfolgen können.