SailGP – Sassnitz Rügen to host Germany’s first ever SailGP Event Es wurde bestätigt, dass die Stadt Sassnitz auf der Insel Rügen vom 16. bis 17. August 2025 Gastgeber des ersten Germany SailGP-Events sein wird. Die ikonischen Kreidefelsen und der malerische Hafen der Region bilden die atemberaubende Kulisse, wenn die 11 F50-Foils der Liga gegeneinander um Ruhm antreten, wobei die Heimmannschaft von Erik Heil die Führung übernimmt. Die Veranstaltung dürfte eine der größten internationalen Segelveranstaltungen sein, die jemals im Land stattgefunden hat. Sassnitz – im Nordwesten Deutschlands gelegen und mit Blick auf die Ostsee – bietet optimale Bedingungen für SailGPs einzigartigen Stil küstennaher Flottenrennen . G Sassnitz setzte sich gegen die starke Konkurrenz anderer Bewerberstandorte durch, um die erste SailGP-Veranstaltung in Deutschland auszurichten. Der Austragungsort wurde aufgrund der günstigen Segelregattabedingungen auf der Ostsee und der unmittelbaren Nähe zum Geschehen für die Fans, die vom Ufer aus zuschauen konnten, ausgewählt. Russell Coutts, CEO von SailGP, sagte, die Veranstaltung werde auf Deutschlands „stolzer Geschichte als Gastgeber erfolgreicher internationaler Sportveranstaltungen“ aufbauen. „Wir freuen uns, den einzigartigen Stil von SailGP mit Hochgeschwindigkeits- und Adrenalin-Rennen mit an Land errichteten Tribünen anbieten zu können, um den deutschen Fans zum ersten Mal fantastische Nahaufnahmen des Geschehens zu ermöglichen“, sagte er. „Wir haben starke Wachstumszeichen in Deutschland gesehen und wir wissen, dass die leidenschaftlichen Rennsportfans des Landes die Veranstaltung und das Heimdebüt des deutschen SailGP-Teams unterstützen werden.“ Dies geschieht, nachdem das deutsche SailGP-Team gerade seine erste Saison in der Liga abgeschlossen und eine steile Lernkurve durchlaufen hat, um in der 13-Events umfassenden Meisterschaft vielversprechende Anzeichen zu zeigen. Der zweifache Olympiamedaillengewinner Erik Heil führt das Team als Fahrer zusammen mit anderen deutschen Crewmitgliedern an, darunter der Strategin Anna Barth und den Grindern Jonathan Knottnerus-Meyer und Felix van den Hövel. Das deutsche Team verfügt außerdem über ein hochkarätig besetztes Eigentümerteam, darunter Thomas Riedel, CEO des Kommunikationsunternehmens Riedel Communications, und den viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel. Als Reaktion auf die Nachricht sagte Heil, es sei „eine große Ehre“, das Team bei seinem allerersten Heimspiel zu leiten. „Seit wir das Team gegründet haben, war es unser Ziel, ein SailGP-Event nach Deutschland zu bringen, und wir können es kaum erwarten, vor unseren eigenen Fans zusammen mit den besten Teams und Athleten des Sports aufzutreten.“ Sebastian Vettel fügte hinzu: „Diese Veranstaltung wird ein Meilenstein für SailGP in Deutschland sein und dazu beitragen, eine neue Fangemeinde zu gewinnen und zu binden und ein Licht auf Deutschlands neue Lieblingsnationalmannschaft zu werfen.“ Die SailGP-Saison 2024/2025 wird mit Veranstaltungen auf fünf Kontinenten die bislang umfangreichste der Liga sein. Die Serie startet am 23. und 24. November 2024 in Dubai und macht Stationen an erstklassigen Reisezielen, darunter Rio de Janeiro, New York, Sydney und Genf. Weitere Information zum Germany Sail Grand Prix | Sassnitz wird bald verfügbar sein. Erfahren Sie als Erster, wann der Ticketverkauf beginnt, und erhalten Sie aktuelle Veranstaltungsinformationen, sobald diese verfügbar sind, indem Sie unten Ihr Interesse registrieren.

