Maxime Sorel verlässt die Vendée Globe 2024

Der Kapitän von V and B – Monbana – Mayenne traf die Entscheidung, diesen Freitag um 12 Uhr abzubrechen. Seit dem zweiten Tag schwoll sein Knöchel nach einem Aufprall an, als er versuchte, seine Probleme mit dem Haken und der Großsegelschiene zu reparieren. Ein Problem mit dem Großsegel, das sein Team allein für „irreparabel“ hält, insbesondere „wenn man so viel Schwierigkeiten hat, seinen Fuß auf das Deck zu setzen.“ » Maxime war in dieser Nacht im Schutzraum von Madeira. Von nun an wird er sich auf das Anfertigen von Röntgenaufnahmen konzentrieren, um schnellstmöglich eine medizinische Diagnose stellen zu können. Dies ist der erste Ausfall nach fünf Renntagen.

© Maxime Sorel

Wir hatten viele Gründe, uns Sorgen zu machen.

Maxime wollte reagieren und erklären:



„Mein Knöchel ist seit vier Tagen schwer beschädigt. Es wuchs nur mit der Zeit und durch die Manöver , die ich an Bord durchführte, insbesondere um meine größten Probleme mit dem Großsegelhaken zu lösen . Ich habe so starke Schmerzen, dass ich Schwierigkeiten habe, mich an Bord meines Bootes zu bewegen. Jetzt habe ich selbst im Ruhezustand starke Schmerzen und kann in diesem Zustand nicht mehr völlig sicher navigieren. Diese Nacht, unter Madeira, bin ich in meinen Mast geklettert . Es gelang mir nicht ohne Schwierigkeiten, mein Großsegel zu senken . Mir ist aufgefallen, dass der Haken gebrochen war. Wir hatten viele Gründe, uns Sorgen zu machen. Gleichzeitig wird die Großsegelschiene schwer beschädigt.

Ob ich Schmerzen habe oder nicht, es ist unmöglich, Teile dieser Großsegelschiene in drei Metern Höhe zu wechseln . Es sind Bauarbeiten. Ich lasse Sie sich mein körperliches und seelisches Leiden vorstellen. Ich verzichte auf meinen zweiten Vendée Globe! Es waren vier Jahre der Vorbereitung mit meinem Team, um diesen Punkt zu erreichen. Allerdings war von Anfang bis Ende alles magisch, auch wenn ich den Eindruck habe, dass seit meiner Abreise am Sonntag nichts mehr normal war. Wenn wir gewusst hätten, was passieren würde, bevor wir die Vendée Globe verließen, würden wir niemals zurückkehren. Das Positive ist, trotz der großen Frustration, dass es mir Kraft für die Zukunft geben wird. Ich habe alles gegeben, was ich konnte. Dieses Mal erlauben mir mein Knöchel und mein Großsegel nicht, diese sportliche und abenteuerliche Geschichte zu schreiben, die ich tief in mir liebe. »

© Maxime Sorel VandB – Monbana – Mayenne

